Barueri – 3ª edição da Casa do Trabalhador no seu Bairro seleciona para vagas em supermercado

Foto: Beatriz Lucato/ Secom

O programa “Casa do Trabalhador no seu Bairro”, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), estará no Jardim Itaquiti no final deste mês. Esta é a 3ª edição do projeto que tem aproximado cada vez mais profissionais e empresas com cargos em aberto.

Na ocasião será realizado processo seletivo para preenchimento de vagas de emprego disponibilizadas pelo Supermercado São Vicente, parceiro da Casa do Trabalhador.

Há oportunidades para Ajudante de Açougue, Balconista de Frios, Operador de Caixa e Repositor – todos sem necessidade de experiência -, e também para Padeiro – esta com exigência de pelo menos seis meses de experiência na função.

O processo seletivo será no dia 29 de novembro (quarta-feira), das 9h às 13h, na rua Gov. Adhemar de Barros, 45 – Jardim Itaquiti (na região do Jardim Belval).

Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e Ensino Médio completo. É necessário comparecer ao local no horário informado (a partir das 9h) com documentos pessoais e currículo atualizado.

Benefícios

A empresa oferece salário compatível com o mercado, assistência médica Unimed, assistência odontológica Bradesco Dental e/ou Uniodonto, vale-transporte e Gympass (benefício de qualidade de vida com opções para treinar em academias de todo o Brasil, acesso a diversos aplicativos de nutrição, saúde mental e financeira).

Mais informações podem ser obtidas na Casa do Trabalhador, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro, dentro do Ganha Tempo Municipal.to