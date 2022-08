Barueri – Ainda há vagas para vacina antirrábica na agenda de agosto

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Ainda dá tempo de imunizar o seu pet. A Diretoria Técnica de Controle de Zoonoses (DTCZ), por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, está com vagas abertas para agenda de vacinação antirrábica para o mês de agosto. Para agendar ligue no número (11) 4198-5679. São disponibilizadas cerca de 150 vagas por semana.

O agendamento acontece sempre na última semana de cada mês, porém, devido à baixa adesão, os munícipes que não agendaram entre os dias 25 e 29 de julho podem aproveitar essa nova oportunidade para imunizar o seu pet. As vacinas ocorrem sempre as segundas e quartas-feiras nos períodos da manhã e da tarde conforme a disponibilidade da agenda.

É importante, caso não possa comparecer na data e horário escolhidos, acionar o DTCZ pelo telefone já informado e cancelar o agendamento para que a dose seja liberada a outra pessoa.

Recomendações

As vacinas são destinadas para cães e gatos com idade a partir de três meses e que estejam saudáveis. Os animais doentes ou em tratamento não podem ser vacinados e devem aguardar a recuperação. As fêmeas gestantes também não podem receber a dose da vacina durante este período.

Os pets devem ser levados por pessoas com idade acima de 18 anos e com capacidade de conter o animal. Os cães mordedores de qualquer raça, e das raças ‘pitbull’, ‘rottweiller’ e ‘mastim napolitano’ devem utilizar focinheira apropriada. Para evitar fugas e acidentes, os gatos precisam ser transportados em caixas adequadas.

Posto fixo de vacinação

Barueri mantém o posto permanente de vacina contra raiva para cães e gatos já que as campanhas anuais foram dispensadas. Isso porque o vírus da variante 2 da raiva foi eliminado do território paulista. Sendo a assim a imunização dos animais pode ocorrer ao longo do ano.