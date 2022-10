Barueri – Caminhada Rosa reúne centenas de pessoas em prol da vida

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

No sábado, dia 22, centenas de pessoas mobilizadas pela campanha Outubro Rosa 2022 reuniram-se em mais uma edição da Caminhada Rosa em Barueri, ação organizada pela Secretaria da Mulher sob o tema “Barueri veste rosa” e que marcou a programação especial.

O evento teve como ponto de partida o Boulevard Central e seguiu até a sede da Secretaria da Mulher, na Vila Porto. O objetivo foi sensibilizar a população sobre a importância do combate ao câncer de mama por meio do autocuidado e do diagnóstico precoce.

“Quem passa pela doença sabe que o câncer não é cor-de-rosa, mas a vida pode ser cor-de-rosa e bonita. Pra isso é preciso celebrar a vida! Em Barueri trabalhamos o tema o ano todo, em parceria com a Saúde, que cuida do organismo. Já o Núcleo de Combate ao Câncer de Mama (NCCM) cuida do coração das pacientes, do seu bem-estar. É essa rede de apoio que deixa a caminhada mais leve, é uma caminhada dura, mas pode ser leve”, disse a secretária da Mulher, Giani Cristina de Souza.

Sobre o NCCM

O Núcleo de Combate ao Câncer de Mama se destaca por realizar ações voltadas ao bem-estar de mulheres com o diagnóstico do câncer de mama, formando uma poderosa rede de apoio. Lá, cerca 360 mulheres são atendidas por uma equipe multidisciplinar composta por médico, nutricionista, psicóloga, enfermeiro, assistente social e equipe de acolhimento. Dentre as atividades estão passeios, rodas de conversa, oficinas de artesanato, aulas de culinária saudável, momentos de beleza e bem-estar. O espaço fornece ainda lenços, turbantes, perucas, sutiãs para mulheres mastectomizadas, meias de compressão, dentre outros.