Barueri – Campanha de multivacinação infantil é prorrogada até 30 de setembro

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Em decorrência dos baixos índices relativos à cobertura vacinal, o Ministério da Saúde prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação. Agora, os esforços para imunização das crianças na faixa de um a menores de cinco anos e adolescentes menores de 15 anos seguem até o dia 30 de setembro. A multivacinação acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 16h. Confira AQUI a relação das UBSs, com os respectivos endereços para a imunização.

Nas unidades básicas são oferecidas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente (ver tabela abaixo), como poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, hepatite A e B, tuberculose, febre amarela, entre outras. Para se vacinar, é preciso apresentar a caderneta de vacinação, assim como documento de identificação com foto.

Covid-19

As campanhas de vacinação vão coincidir com a imunização contra a Covid-19 em andamento. As vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.

A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. A mobilização nacional é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde e realizada com sucesso desde 1980.

Conforme a coordenadora de Vigilância em Saúde de Barueri, Rosana Perri Andrade Ambrogini, “é de fundamental importância que toda a população-alvo compareça aos serviços de saúde, levando a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas para completar o esquema vacinal preconizado nesse calendário”.

Situação vacinal

A intenção da campanha é conscientizar a população do país, de maneira que 95% do público-alvo (14,3 milhões de crianças menores de cinco anos) seja imunizada contra a poliomielite, assim como aumentar os índices da cobertura vacinal em todas as faixas de público preconizado, conforme o calendário nacional de vacinação.

Já as crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.