Barueri – Campanha de Multivacinação é prorrogada até 31 de outubro. Saiba mais.

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A baixa adesão do público-alvo (crianças e adolescentes menores de 15 anos) aos esforços de vacinação em todo o País fez com que a Secretaria de Saúde de Barueri aderisse à prorrogação da campanha de vacinação contra a Poliomielite e multivacinação até 31 de outubro.

A medida visa permitir aos pais ou responsáveis atualizar a caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes, uma vez que é fundamental a adesão massiva da população para manter a erradicação de algumas doenças ou impedir o retorno de outras, casos do Sarampo e da Poliomielite.

Conforme os números levantados pela gestão municipal, a cobertura vacinal até o final de agosto não chegou atingir a 60% do público-alvo. Assim, até o fim do mês, a Prefeitura de Barueri vai oferecer todas as vacinas do calendário básico de vacinação.

Calendário

Estão disponíveis imunizantes como a vacina oral contra a Poliomielite (VOP), assim como as demais do calendário nacional (veja tabela abaixo), como difteria, tétano, coqueluche, sarampo, hepatite A e B, tuberculose, febre amarela, entre outras.

Na cidade, a vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante seus horários de funcionamento. Veja os endereços e horários das UBSs AQUI. Para se vacinar, é preciso apresentar a caderneta de vacinação, assim como documento de identificação com foto.

Vacina Covid

No caso da vacina contra a Covid-19, a dose pode ser administrada de maneira simultânea com as demais ou com qualquer intervalo perante os outros imunizantes. Estão sendo aplicadas doses em todos os públicos preconizados, ou seja, crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos.

Unicef

Um alerta importante sobre a importância da imunização das crianças e adolescentes vem do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). “Vacinas salvam vidas. As doses contra o sarampo evitaram mais de 21 milhões de mortes entre 2000 e 2017. Em 2020, o Brasil registrou mais de 8.400 casos, não só em crianças”, apontou o Unicef.

A coordenadora de Vigilância em Saúde de Barueri, Rosana Perri Andrade Ambrogini, alerta que “é de fundamental importância que toda a população-alvo compareça aos serviços de saúde, levando a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas para completar o esquema vacinal preconizado nesse calendário”.