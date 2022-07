Barueri – Centro de Eventos divulga a programação cultural do mês de julho

Quem estava aguardando a programação do mês de julho do Centro de Eventos já pode comemorar, pois ela acabou de sair do forno, trazendo várias atrações para toda a família.

Nesta sexta-feira (dia 1º), às 19h, acontece a cerimônia de entrega do Prêmio Barueri de Literatura. Na sequência, às 20h, dentro da programação artística da Caravana da Família, será realizado o Sarau Teatral. Os alunos das Oficinas e do Núcleo de Teatro apresentarão mímicas e quadros com referências ao dramaturgo e escritor Dias Gomes, um dos artistas homenageados do ano pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Já no sábado (dia 2), das 9h às 18h, e domingo (3), das 9h às 12h, acontece a 6ª edição do programa “Caravana da Família”. Os alunos mostrarão aos pais tudo o que aprenderam nesse primeiro semestre.

Na quarta-feira (dia 6), às 20h, será realizada a apresentação de encerramento do semestre do Núcleo de Teatro. Serão exibidas as cenas de estudos para a conclusão do 1º Módulo de Atuação – Princípios do Sistema Stanislavski, cursado no formato semestral, do Núcleo de Teatro de Barueri.

O Núcleo de Dança também encerra o semestre com uma super apresentação especial – a Gala -, no dia 8, das 19h às 20h30. Contará com 70 bailarinos que representarão os trabalhos desenvolvidos ao longo do 1º semestre. Serão apresentadas 16 coreografias, dentre elas, os cinco trabalhos selecionados para o Festival de Dança de Joinville.

Quem gosta de Stand-up, poderá conferir Jonathan Nemer no dia 14, às 20h. O diferencial é que o conteúdo deste show não possui palavrões. Os ingressos estão à venda somente no site www.jonathannemer.com.br . Seguindo a linha do riso, no dia 16, o comediante Nando Viana apresenta o espetáculo “Coloca o cinto que a viagem vai ser longa”. Este é o terceiro show solo de sua carreira e conta histórias engraçadas do cotidiano. Indicação etária: 14 anos. A venda será pelo site www.bilheteriaexpress.com.br .

Os amantes do Rei do Rock não podem perder o Tributo “Elvis In Concert” no dia 23 de julho às 21h. Um espetáculo único, no qual Adam Roman, acompanhado por eximia banda e orquestra filarmônica, homenageia um dos maiores ícones de todos os tempos, Elvis Presley. Adam Roman foi premiado como um dos melhores covers do mundo. Além da semelhança física, similaridade de performance, dança e voz, o artista usa roupas e acessórios que são réplicas oficiais feitas pela mesma empresa que fazia as de Elvis originalmente. Os ingressos estão à venda pelo site www.bilheteriaexpress.com.br .

Para os pequeninos, uma opção é o espetáculo infantil “Encanto Família Madrigal”, no dia 24, às 15h. A peça conta a história de uma cidade escondida no meio das montanhas da Colômbia, chamada Encanto, habitada por um povo alegre e festivo, liderado pela Família Madrigal, na qual todos têm um dom, um tipo de poder, exceto Mirabel. O espetáculo é um musical encantador para toda a família, com lindos efeitos de luz e belos figurinos. Classificação livre e vendas on-line pela www.bilheteriaexpress.com.br .

A Quinta Nota deste mês será internacional. O Centro de Eventos receberá no dia 28, às 19h30, em apresentação gratuita, o sexteto instrumental Escalandrum, considerado um dos grupos mais respeitados do jazz argentino. A formação da banda conta com Daniel “Pipi” Piazzolla (bateria/direção), neto do grande compositor Astor Piazzolla, que revolucionou o tango. Haverá ainda no mesmo dia do show, das 16h30 às 18h, uma Oficina de Ritmos Argentinos ministrada pelo próprio grupo. Os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência, tanto para a oficina quanto para o show.

Para encerrar o mês, a Secretaria de Cultura e Turismo apresenta o espetáculo gratuito “O Aniversário de Jean Lucca”. Com forte influência dos dramaturgos Samuel Beckett, Matéi Visniec e Eugène Ionesco, a peça narra os preparativos da festa organizada por uma babá para comemorar o aniversário do filho único de um casal que mora em um luxuoso condomínio. O espetáculo é um “quase” musical com estética do Teatro do Absurdo. O projeto foi aprovado pelo Programa de Ação Cultural de São Paulo (ProAC). Os ingressos serão distribuídos no dia do espetáculo com uma hora de antecedência.

O Centro de Eventos fica na avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci.

