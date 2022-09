Barueri – Combate à raiva terá vacinação extra nos dois próximos sábados

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Em comemoração ao dia 28 de setembro, quando é celebrado o Dia Mundial de Combate à Raiva, o Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde, vai realizar duas atividades extras de vacinação antirrábica de cães e gatos nos dois próximos sábados, dias 17 e 24. A iniciativa acontece a partir das 8h30 e vai até as 16h, no posto fixo de vacinação contra raiva, na rua Anhanguera, 200, na Vila São Francisco.

Nos dois sábados serão disponibilizadas para a vacinação 650 doses. Mas é preciso fazer o agendamento prévio pelo telefone (11) 4198-5679. Os interessados devem correr e fazer o agendamento o mais rápido possível porque as inscrições se encerram assim que forem preenchidas as 650 doses disponíveis. Aliás, o DTCZ recomenda que, caso a pessoa se inscreva mas não possa comparecer com seupet no dia agendado, comunique o setor para que a dose seja concedida o outro animal.

Recomendações

As vacinas são destinadas para cães e gatos com idade a partir de três meses e que estejam saudáveis. Os animais doentes ou em tratamento não podem ser vacinados e devem aguardar a recuperação. As fêmeas gestantes também não podem receber a dose da vacina durante esse período.

Para a vacinação, os pets devem ser levados por pessoas com idade acima de 18 anos e com capacidade de conter o animal. Os cães mordedores de qualquer raça (pitbull, rottweiller e mastim napolitano, entre outros) devem utilizar focinheira apropriada. Para evitar fugas e acidentes, os gatos precisam ser transportados em caixas adequadas.