Barueri – Começa imunização da quarta dose para maiores de 18 anos

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A Secretaria de Saúde de Barueri iniciou esta semana a aplicação da segunda dose adicional (4ª dose) da vacina contra a Covid-19 para os moradores maiores de 18 anos. Neste caso, a dose de reforço deve ser administrada no intervalo superior a quatro meses (122 dias) da primeira dose adicional (3ª dose).

Mas quem teve Covid recentemente deve esperar 30 dias após o fim dos sintomas para ser imunizado. Aqueles que estiverem com sintomas gripais também precisam esperar pelo término da manifestação dos sinais.

O imunizante é aplicado nas UBSs durante horários específicos. Não é necessário agendamento, basta levar documento oficial com foto e comprovante da terceira dose. Veja abaixo lista com os endereços das unidades, assim como os horários de atendimento.

Finais de semana e feriados

A UBS Benedito de Oliveira Crudo, no Centro, mantém a vacinação contra a Covid nos feriados e finais de semana das 8h às 17h.

Locais e horários de vacinação:

UNIDADE BAIRRO HORÁRIO UBS Dr. Adauto Ribeiro Parque dos Camargos 8h -19h UBS Amaro José de Souza Jardim Mutinga 8h -19h UBS Armado Gonçalves De Freitas* *Atendimento provisório no Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte – R. Padre Cícero Romão, 384 – Parque Imperial 8h -19h UBS Benedito De Oliveira Crudo* *Atendimento provisório no Centro de Especialidades – R. Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João 8h –18h Finais de semana e feriados: 8h às 17h UBS Dra. Katia Kohler Engenho Novo 8h -18h UBS Edini Cavalcanti Consoli Jardim Tupan 8h – 18h UBS Dra. Elisabete Izilda Duleba Chácaras Marco 8h – 16h UBS Hélio Berzaghi Jardim Paulista 8h – 19h UBS Hermelino Liberato Filho Jardim Belval 8h – 19h UBS João de Siqueira Jardim Reginalice 8h – 16h UBS José Francisco Caiaba Aldeia de Barueri 8h – 16h UBS Júlio Lizart Vale do Sol 8h – 18h UBS Maria Francisca de Melo Parque Viana 8h – 18h UBS Maria Magdalena Macedo Jardim Santa Cecília 8h – 16h UBS Pastor José Roberto Rossi* *Atendimento provisório na UBS Pedro Izzo – R. Everest, 26 – Jd. Esperança 8h – 18h UBS Pedro Izzo Jardim Esperança 8h – 19h UBS Raquel Sandrini Ruela Jardim Maria Helena 8h – 16h UBS Vince Nemeth* *Atendimento provisório na UBS Edini Cavalcante Consoli – R. João Cabral de Melo Neto, s/nº – Jd. Tupan 8h – 19h

Imunização segue para todos os públicos

O processo de imunização da população continua com as aplicações da vacina contra a Covid-19 para quem não tomou nenhuma dose ou quem precisa atualizar seu esquema vacinal. As doses de reforço (terceira, quarta e quinta doses) são fundamentais para garantir uma proteção maior contra as formas graves da doença.

Com a vacinação em massa o número de internações e óbitos por Covid-19 diminuíram consideravelmente desde o início da pandemia. As vacinas também contribuem para inibir o surgimento de novas variantes do vírus, pois quanto mais pessoas vacinas com todas as doses preconizadas, menores são as chances do surgimento de variantes.

Esquema de doses: