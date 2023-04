Barueri conquista medalhas nos Jogos da Melhor Idade 2023

Foto: Secom

A cidade de São Bernardo do Campo (SP) sediou, de 17 a 23 de abril, os 25º Jogos Regionais da Melhor Idade (Jori 2023). Destinado a maiores de 60 anos, o evento teve a participação de cerca de 2 mil atletas de 24 municípios do Grande ABC, da região metropolitana e do litoral paulista.

Barueri compareceu com uma delegação de 70 atletas (28 homens e 42 mulheres) sob o comando do professor Ednaldo Cavalante Leite, coordenador esportivo do Parque da Maturidade. Das 14 modalidades do Jori 2023, nosso município disputou oito. “Estou muito satisfeito com a nossa participação nesses Jogos. Conseguimos ficar na 11ª colocação geral, superando 13 municípios”, revela Ednaldo.

Os atletas de Barueri conquistaram três medalhas de prata e uma de bronze, além de outros resultados de destaque.

Atletas e a comissão técnica ficaram hospedados na Escola Estadual José Fornari, no bairro Baeta Neves, mas as competições ocorreram em diversos polos esportivos, o que exigia deslocamentos constantes.

Destaques de Barueri

Medalha de prata: Benedito Messias dos Santos – Atletismo;

Medalha de prata: Antônio João Grigoleto e José Rodrigues – Bocha;

Medalha de prata: Neyde Correa da Silva e Orlando Andrade da Silva Ferraz (Dança de Salão 80+);

Medalha de bronze: Cecília da Conceição e Pedro Aparecido Gonçalves da Silva (Dança de Salão 70+).

Todos esses atletas estão classificados para a final estadual dos Jogos Regionais da Melhor Idade, que ocorrerão em São José do Rio Preto de 26 de junho a 2 de julho deste ano.

Demais resultados

Coreografia “B”: 4º lugar (5 pontos);

Dança de Salão “A”: 4º lugar (5 pontos);

Dança de Salão “B”: 3º lugar (6 pontos);

Dança de Salão “C”: 2º lugar (7 pontos);

Tênis Feminino “A”: 5º lugar (4 pontos);

Vôlei Adaptado Feminino “B”: 5º lugar (4 pontos);

Vôlei Masculino “B”: 6º lugar (3 pontos).

Integrantes da comissão técnica de Barueri:

Carina Diniz Maia;

Eduardo Lemos Varjão;

Fátima Regina Minute;

Goreth Maria de Lima;

João Paulo Franco de Sá;

Luciano Rigoberto Lourenço;

Marcelo Adriano Rodrigues Baroni;

Marcio de Oliveira;

Marcos Rogério Boniolo.