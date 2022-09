Barueri conta com Lei que concede uma muda de planta por nascimento de uma criança

Foto: Secom

Com o intuito de aumentar a arborização em Barueri e auxiliar na distribuição de mais plantas por meio do Viveiro Municipal, que já entrega mudas aos munícipes e empresas da cidade, existe uma lei municipal que garante às crianças uma planta, oportunizando que elas cresçam respeitando e mantendo contato com a natureza.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre as Secretarias de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) e de Saúde. A ideia é fortalecer os vínculos afetivos entre os munícipes e a arborização urbana.

Para mais informações, entre em contato com a Sema pelo telefone (11) 4199-1500 ou pelo e-mail sema@barueri.sp.gov.br.

Uma criança, uma árvore

A Lei Municipal 1952, de 6 de maio de 2010, que deu origem ao projeto “Uma criança, uma árvore”, consiste no fornecimento ao pai ou mãe da criança residente no município de uma muda de árvore, frutífera ou não, a cada nascimento na Maternidade Municipal.

Os responsáveis têm até 90 dias após o nascimento da criança para pedir o seu exemplar, observando a disponibilidade da Prefeitura. A muda será plantada em local definido pelos pais da criança, sendo observadas as regras próprias do urbanismo e da legislação vigente ou com base na orientação dos especialistas da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

O secretário da Sema Marco Antônio de Oliveira (Bidu), que também é biólogo, comentou que esse projeto garante que as crianças já conheçam, desde cedo, os exemplares arbóreos e estreitem os laços com a natureza e, com isso, tenham consciência sobre a preservação da flora.

“Quando fornecemos uma muda a cada nascimento de uma criança, espalhamos uma cultura de arborização, aumentando o plantio de muitas árvores, levando as crianças a aprenderem sobre a preservação dos espécimes. Isso cria cidadãos mais conscientes que, de maneira indireta, facilitarão o aumento de exemplares plantados e o cuidado com a mata gerada na localidade”, explica Bidu.

Consequências do plantio