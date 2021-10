Barueri: Dose de reforço em imunossuprimidos se estende até dia 10 de outubro

Foto: Suseli Honório/ Secom

Desde o dia 20 de setembro Barueri vem aplicando a dose de reforço (3ª dose) da vacina contra a Covid-19 em pessoas imunossuprimidas. A imunização desse público ia até quinta-feira (dia 30 de setembro), mas foi prorrogada até o dia 10 de outubro.

Neste caso, não é necessário agendamento, a pessoa deve apresentar um documento com foto, o comprovante de endereço e um comprovante da comorbidade. É importante respeitar o intervalo mínimo de 28 dias da segunda dose para as vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer ou da dose única da Janssen.

A aplicação está ocorrendo em três polos, das 8h às 17h. São eles: Arena Barueri (avenida Prefeito João Vilallobo Quero, 1001 – Jardim Belval); Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos (Alameda Antuérpia, 119 – Recanto Phrynea); e Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci). Os polos da Arena Barueri e do Parque dos Camargos funcionam de segunda a sexta-feira. O do Centro de Eventos funciona de domingo a domingo e conta também com drive-thru para pessoas com mobilidade comprometida.

Se após o dia 10 de outubro ainda restarem pessoas desse público a serem vacinadas, a imunização será realizada apenas no Centro de Eventos.

Perfil dos imunossuprimidos:

- Imunodeficiência primária grave

- Quimioterapia para câncer

- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

- Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3

- Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

- Uso de drogas modificadoras da resposta imune.

- Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise)

- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).