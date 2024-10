Barueri elege Beto Piteri, candidato da situaÃ§Ã£o, com 56,48% dos votos vÃ¡lidos no segundo turno

Barueri elege Beto Piteri, candidato da situação, com 56,48% dos votos válidos no segundo turno

Acima, Beto Piteri e Rubens Furlan no diretório ao sair o resultado das urnas

Fotos: Reprodução de Instagram e da Rede Globo



Pela primeira vez na sua história, Barueri teve um segundo turno nas eleições municipais. Disputaram o cargo de prefeito, Beto Piteri do Republicanos e Gil Arantes do União, que no primeiro turno obtiveram 97.708 votos (48,39%) e 80.426 votos (39,83%) respectivamente.

No dia 27/10, Beto Piteri venceu Gil Arantes com 105.193 votos ( 56,48%) contra 81.046 votos (43,52%), considerando os votos válidos. Dra. Cláudia elegeu-se como vice-prefeita.

Beto Piteri, nas últimas gestões do prefeito atual Rubens Furlan, em sexto mandato não consecutivo, foi neles vice-prefeito, secretário de Obras e secretário de Governo. Sua vitória se deve ao desempenho do prefeito Furlan e seus colaboradores, que ao longo de 40 anos mudaram o perfil da cidade de Barueri que era considerada uma cidade-dormitório, chegando hoje a avaliações de um município deste porte, muito desenvolvido, e com um perfil que lhe torna topo nos melhores índices de avaliações em todo o país.

Portanto, Beto Piteri como prefeito e Damaris Piteri como primeira dama, agora eleitos, significam um próximo governo de continuidade, tendo em vista que possuem todo o apoio de Rubens Furlan. Este último, que embora tenha perdido o seu filho Rubinho para o câncer, aos 39 anos em 11 de agosto último, que era o presidente do comitê de campanha de Beto Piteri, conseguiu apesar do trauma da perda apoiar incansavelmente Piteri.

A repercução desta vitória foi muito grande, e grande a comemoração na cidade. Os jornais da Globo divulgaram os resultados e o Bom dia Brasil hoje entrevistou Beto Piteri.