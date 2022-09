Barueri entra na Campanha Corrente do Bem 2022 em prol da AACDD

Foto: Adalberto Albuquerque/ Sads

Barueri participará novamente da Campanha Corrente do Bem em prol da AACD. Há anos a cidade se mobiliza através do Fundo Social de Solidariedade. Sônia Furlan, presidente do Fundo Social e madrinha da Campanha no Município declara que “é gratificante ajudar a AACD, que é tão importante para as crianças não só de Barueri, mas de nosso país”.

Com 72 anos e nove unidades espalhadas pelo Brasil, a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) é uma organização sem fins lucrativos focada em garantir assistência médico-terapêutica de excelência em ortopedia e reabilitação. Com equipes multidisciplinares especializadas, a instituição atende pessoas de todas as idades, recebendo pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS), planos de saúde e particular.

Em São Paulo, o Hospital Ortopédico realiza cerca de 7 mil cirurgias por ano, sendo grande parte de alta complexidade. A instituição mantém ainda cinco oficinas ortopédicas, consideradas referência nacional na fabricação de órteses, próteses, adaptações para cadeiras de rodas e demais produtos ortopédicos.

História

A cidade participou da Corrente do Bem pela primeira vez em 2006. Na época, em 20 dias de ações por todo o município, R$ 413 mil foram arrecadados e entregues durante o Teleton, realizado pelo SBT em novembro daquele ano.

No ano seguinte, Barueri liderou um grande movimento e junto com mais 10 prefeitos da região, entregou a Silvio Santos um cheque de pouco mais de um milhão de reais. Em 2022, o programa Teleton comemora 25 anos no ar e promete uma edição especial nos dias 4 e 5 de novembro.

Corrente do Bem

Inicialmente a Campanha Corrente do Bem consistia na distribuição de cofrinhos nas escolas para incentivar as crianças a praticarem a solidariedade doando suas moedinhas. Entretanto, Barueri adotou mais formatos para ajudar. Agora, poder público e iniciativa privada promovem ações para arrecadar recursos para a AACD.

Faça parte

Quem desejar um cofre para colaborar com a Campanha ou quiser saber como ajudar, pode procurar a sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (Sads). O telefone para informações é o (11) 4199.2800, ramal 170. Eles serão recolhidos até o dia 18 de outubro, quando o dinheiro será depositado na conta da AACD.