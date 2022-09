Barueri – Final de semana tem Feira de Adoção de Cães no Parque Dom José

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A Feira de Adoção de Cães continua acontecendo aos finais de semana (sábados e domingos) de setembro no Parque Municipal Dom José (rua Ângela Mirela, 500 – Jardim Barueri).

No próximo sábado e domingo (dias 24 e 25), das 10h às 15h, o Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), mantido pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), estará disponibilizando os cachorros aptos para adoção responsável.

“É muito importante que todos venham à Feira e adotem um bichinho, pois essa ação tem muitos benefícios, como a integração da família, a diminuição no desenvolvimento de depressão, evita com que muitos animais permaneçam em situação de abandono, dando uma nova chance a eles, além de ajudar o trabalho do Cepad em promover a adoção de pets de maneira sustentável”, salienta Marco Antônio de Oliveira – o Bidu, secretário da Sema.