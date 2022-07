Barueri lança campanha 2022 em prol do Graacc

Foto: Adalberto Albuquerque/ Sads

Começou o McDia Feliz 2022! Trata-se de uma das campanhas de mobilização social de promoção da causa do combate ao câncer infantil. Em 30 anos de parceria da Prefeitura de Barueri com o GRAACC, mais de 95 milhões de reais foram doados, permitindo ao hospital oferecer um futuro inteiro pela frente a milhares de crianças e adolescentes com câncer.

Barueri

A parceria de Barueri com o Graacc iniciou em 2008 e já beneficiou muitas crianças.

Participar do McDia Feliz é bem simples: basta comprar antecipadamente o tíquete que dará direito a um lanche Big Mac no dia 27 de agosto. Cada tíquete custa R$18. A compra pode ser feita na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), que fica na avenida 26 de Março, 1159 – Centro. Esse dinheiro será depositado na conta do Graacc e usado no atendimento a crianças e adolescentes com câncer de todo Brasil.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, é madrinha e líder da campanha no município. Para ela, “em Barueri, as ações em prol de instituições como o Graacc são permanentes. É um privilégio poder ajudar de alguma forma essas crianças e seus familiares. Acredito que conseguiremos mais uma vez ter sucesso nessa campanha”, disse.

2021

No ano passado, Barueri vendeu antecipadamente 19.505 tíquetes, totalizando R$ 331.585. A venda de produtos promocionais do Graacc rendeu R$ 20.920.

GRAACC

O GRAACC existe há mais de 30 anos para garantir a crianças e adolescentes com câncer o direito de alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida. O hospital é referência em oncologia pediátrica e conta com equipes altamente capacitadas, reconhecidas internacionalmente, para lidar com o tratamento do câncer infantil, atendendo às necessidades dos pacientes e de suas famílias. Por ano, são mais de quatro mil atendimentos.

Serviço

O McDia Feliz está em sua 30ª edição e toda a renda arrecadada é investida no tratamento integral de crianças e adolescentes com câncer.

Quer saber como participar? Ligue para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O telefone é o (11) 4199-2800, ramal 170.