Barueri – Uso de máscaras segue obrigatório nos serviços de saúde

Foto: Renato Bueno/ Secom Arquivo

O uso de máscaras faciais de proteção contra a Covid-19 e outras doenças, como a Monkeypox, ainda é obrigatório nos equipamentos de saúde de Barueri, como hospitais, prontos-socorros, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro de Especialidades, Centro de Diagnósticos, Farmácia Municipal e outros.

O alerta parte da Secretaria de Saúde de Barueri. Apesar de o parecer do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo (SCPDS) recomendar em parecer a liberação do uso da máscara nos transportes públicos coletivos, os usuários dos serviços de saúde na cidade ainda devem seguir com as máscaras.

Mesmo no transporte público, o Conselho Gestor recomenda o uso das máscaras. Recomendação feita a todos, mas especialmente dirigida aos grupos considerados vulneráveis, como os idosos a partir dos 60 anos e pessoas imunossuprimidas. Importante lembrar que a máscara protege contra diversas doenças de transmissão aérea, não apenas da Covid-19. É o caso da Monkeypox (popularmente chamada de varíola dos macacos), por exemplo.

“O uso da máscara é importante, pois funciona como uma barreira de proteção, com a finalidade de evitar a propagação das partículas que podem ser liberadas por indivíduos infectados por diversas doenças de transmissão respiratória”, explica a diretora de enfermagem da Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde de Barueri (Cabs), Fernanda Lucas M. Munhoz.

A liberação do uso de máscaras em ambientes fechados ocorreu no Estado de São Paulo em março deste ano. As exceções foram o transporte público e locais como postos de saúde, hospitais e laboratórios. Mas, a partir de agora, a obrigatoriedade só vale para os hospitais e demais equipamentos de saúde.