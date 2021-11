Barueri – Mostra de Fim de Ano da Cultura começa dia 25 com homenagem à Maria Clara Machado

Fotos: Secult

Está chegando o momento mais aguardado pelos alunos, familiares e professores das Oficinas de Artes e Núcleos de Música e de Dança de Barueri. No próximo dia 25, começa a Mostra de Artes da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

A Mostra de Fim de Ano vai até 12 de dezembro e será realizada no Centro de Eventos (Av. Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672 – Vila Porto) e nas Estações Culturais. Os alunos terão oportunidade de mostrar ao público tudo o que aprenderam durante o ano em espetáculos de dança, teatro, música, artes visuais e circo.

As montagens artísticas foram baseadas nas obras da escritora e dramaturga Maria Clara Machado (1921-2001), a artista do ano homenageada pela Secult, e que completaria 100 anos. Ela é uma das mais importantes autoras infantis do Brasil, criadora da consagrada peça “Pluft, O Fantasminha” e fundadora do Tablado, Escola de Teatro no Rio de Janeiro.

Abertura e encenações teatrais

A abertura da Mostra de Artes será feita pelo Quinteto de Cordas de Barueri, no dia 25, às 19h30, no Centro de Eventos e terá a participação de solistas convidados.

O Núcleo de Dança, por sua vez, deverá apresentar mais de 12 coreografias, inspirada na história da peça “A Bruxinha que Era Boa”. O Núcleo possui oito turmas com alunas em nível mais avançado de dança.

Para o encerramento do ano, os professores das Oficinas de Teatro, coordenada por Mônica Granndo e pela diretora Nana Pequini, desenvolveram estudos com os alunos do teatro baby, infantil, juvenil e adulto.

Como resultado, haverá apresentações no Centro de Eventos das famosas obras de Maria Clara Machado. São elas: Tribobó City; Minha Infância Querida; A Gata Borralheira; O Médico; e Pluft, O Fantasminha.

Haverá ainda “Pílulas de Maria Clara Machado”, que consiste em um dia de apresentação de cenas das peças O Rapto das Cebolinhas, O Patinho Feio, A Menina e o Vento, entre outras.

“Neste semestre, além das parcerias entre as Oficinas de Teatro, de Circo e o Núcleo de Música, teremos também o modelo de aula-apresentação, que ocorrerá dentro das Bibliotecas e Estações Culturais, levando para perto dos pais o processo de aprendizagem de seus filhos”, ressaltou Mônica Granndo.

Circo e artes visuais

Também como parte da programação, serão apresentados 13 espetáculos circenses contendo lira, arame de equilíbrio, contorcionismo, palhaços, entre outras atrações.

Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos das oficinas de Artes Visuais farão parte de exposições no Centro de Eventos e Estações Culturais.

As apresentações vão até o dia 12 de dezembro. Em breve será divulgada a programação do próximo mês.

Confira a programação de novembro no Centro de Eventos.

25/11 às 19h30 – Quinta Nota Quinteto de Cordas de Barueri (Auditório A)

26/11 às 19h30 – Grupo de Choro de Barueri (Auditório A); e às 20h – Oficinas de Circo (Auditório B)

27/11 às 19h30 – Coral Infantil; às 20h30 – Coral Jovem; e às 21h – Coral Popular Adulto (Auditório A).

28/11 às 16h – Oficinas de Violão; às 17h – Violão Clássico; e às 18h – Cavaquinho (Auditório A); às 14h, 16h30 e 19h – Oficinas de Danças (Auditório B).

30/11 às 19h – Oficinas de Violino; e às 20h – Núcleo de Música-Cordas (Auditório A)