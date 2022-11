Barueri – Novembro terá adoções de pets em todos os finais de semana

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

As ações têm início no dia 4, no Centro Comercial de Alphaville, e também nos dias 5 e 6 no Parque Municipal Dom José. As próximas serão nos dias 11, na Sodimac, 12 e 13 no Parque Ecológico, em Alphaville, 18, no Centro Comercial de Alphaville, 19 e 20 no Parque Dom José, na Vila Porto, e finalizam nos dias 25, na Sodimac, e 26 e 27 no Parque Taddeo Cananéia, no Parque Imperial. Em todos os dias e horários o evento ocorrerá das 10h às 15h.