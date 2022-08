Barueri – Orquidário municipal será espaço de preservação e aprendizado

Foto: Divulgação Sema

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) está construindo o novo Orquidário Municipal no Bairro dos Altos. Ele tem o objetivo de viabilizar a preservação da biodiversidade da família Orchidaceae, contando com diversos exemplares de orquídeas, tendo em vista o declínio acentuado das espécies nativas no território nacional.

Além disso, ele será utilizado como instrumento de educação ambiental para a comunidade, proporcionando que as pessoas conheçam os tipos de orquídeas lá existentes e suas características. A ideia é promover informações sobre o cultivo e a preservação da saúde das plantas através de palestras, eventos, exposições, debates ministrados por especialistas no assunto.

Há ainda a possibilidade de formar intercâmbios entre instituições como o Jardim Botânico, orquidários e congêneres para cultivo e preservação do acervo municipal.

Segundo o diretor do Orquidário, Renato May, o local servirá de proteção para as espécies ali expostas e permitirá que mais pessoas conheçam sobre as orquídeas, podendo aprender a cuidar dos exemplares de forma correta. “O orquidário viabiliza a preservação da biodiversidade da família Orchidaceae, contando com exemplares de espécies nativas, de outras regiões do Brasil e até de exemplares exóticos de outros continentes a serem adaptados e cultivados no nosso ambiente. E sua criação será, a meu ver, mais um atrativo cultural, social, econômico e turístico para o município, visto o enorme interesse pelo conhecimento através do cultivo e manutenção do fantástico mundo das orquídeas”, esclarece.

As obras do Orquidário começaram em 2020 e ainda não há previsão de término. O local conta com área de 300m² com capacidade de até 15 mil plantas, mas a ideia é futuramente ampliar esse número para 20 mil e, talvez, com a ampliação dessa capacidade, viabilizar a doação de mudas.

A visitação será aberta após a conclusão das obras, ocorrerá via agendamento e com acompanhamento de monitores. Estima-se que o público de visitantes. As escolas da rede municipal serão convidadas e receberão palestras que informarão características de cada planta. O público esperado de visitantes, mensalmente, acredita-se em um contingente de 1.000 pessoas.