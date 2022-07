Barueri – Posto permanente de vacina antirrábica abre agenda para agosto

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Do dia 25 a 29 de julho a Secretaria de Saúde de Barueri, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, abre novo agendamento para a aplicação da vacina contra raiva em cães e gatos de Barueri. Para agendar ligue para (11) 4198-5679. As vagas são limitadas (cerca de 100 por semana).

Os munícipes que o fizerem precisam estar atentos à data e aos horários marcados para não perder o dia da imunização do seu pet. Caso não possa comparecer na data, deve acionar o DTCZ (Diretoria Técnica de Controle de Zoonoses) pelo telefone já informado para que a vacina seja disponibilizada a outro.

Os cães das raças “pitbull”, “rottweiller” e “mastim napolitano precisam estar com focinheira, e para evitar fugas, os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. No dia da imunização os animais devem ser levados por pessoas maiores de 18 anos.

Recomendações

O animal precisa ter mais de três meses de idade, estar em boas condições de saúde. As fêmeas com suspeita de gestação e animais em processo de recuperação não podem tomar a vacina contra raiva.

Posto fixo

Sob os cuidados do Departamento Técnico de Controle das Zoonoses, o agendamento acontece sempre na última semana de cada mês. Quando a última semana for mais curta, é realizado na penúltima semana. As campanhas de vacinação antirrábica foram suspensas definitivamente no Estado de São Paulo, já que a variante 2 da raiva foi eliminada no Estado. A imunização pode ser feita ao longo do ano no município de Barueri.