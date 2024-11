Barueri – Programa da Saúde forma mais uma turma de Pequenos Doutores

Foto: Ana Carolina Guice / Secom

Com o objetivo de levar conhecimento em saúde à população, a Secretaria de Saúde de Barueri realizou no dia 20 de setembro nova formatura dos Pequenos Doutores – programa desenvolvido pela Cabs (Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde) em parceria com a Secretaria de Educação. A solenidade ocorreu no auditório do Centro de Aperfeiçoamento de Professores (CAP), no Jardim dos Camargos.

A solenidade foi prestigiada por autoridades como os secretários Milton Monti (Saúde) e Celso Furlan (Educação), profissionais da rede municipal de saúde, educadores e familiares dos “Pequenos Doutores”. O evento teve homenagens aos profissionais de saúde e aos formandos, leitura do juramento pelo aluno Breno Araújo Andrade, do 7º ano da Emef Marlene Pereira Santiago (Parque Imperial), e entrega de canudos e medalhas.

O evento teve execução dos hinos do Brasil e de Barueri, músicas Over the Rainbow, The best day of my life, We are the champions, Aquarela e Girassol, além da exibição do vídeo “Drogas, não” e retrospectiva do curso.

O programa Pequenos Doutores foi ministrado para 118 alunos do 6º e do 7º ano da Emef Ezio Berzagui (Jardim Belval) e da Emef Marlene Pereira Santiago (Parque Imperial). O projeto teve oito encontros com temas abordados por médicos, pediatras, ginecologistas, assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros, dentre outros profissionais da rede de saúde ligadas à Cabs.

Multiplicadores de saúde