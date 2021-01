Barueri está pronta para vacinação contra covid assim que for aprovada a Coronavac

Foto:Benjamim Sepulvida / Secom

Barueri está pronta para vacinar sua população contra o novo Coronavírus. Na reunião técnica que a Secretaria de Saúde realizou na última segunda-feira (dia 11) com representantes de toda a municipalidade, inclusive o prefeito Rubens Furlan e o vice-prefeito Roberto Piteri, foi detalhada toda a estratégia municipal para que a imunização inicie imediatamente à chegada das vacinas. A cidade vem se preparando para a primeira fase de imunização do grupo prioritário.

O prefeito Rubens Furlan está empenhado para que o plano de imunização ocorra o mais rápido e da forma mais eficiente possível e vem cobrando o mesmo empenho de toda sua equipe. “Nós devemos imunizar 40 mil pessoas. Se eu tiver oportunidade de comprar eu compro, porque eu quero imunizar os 300 mil habitantes de Barueri no menor espaço de tempo”, afirmou o prefeito.

O secretário de Saúde de Barueri, Dionisio Alvarez Mateos Filho, mediou a reunião falou sobre as providências que vêm sendo tomadas para que o município esteja pronto para iniciar a campanha assim que as doses cheguem. “Nós temos uma Portaria de 30/12/2020, que se vê lá nas propostas do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, de doenças transmissíveis, a fim de desenvolver um enfrentamento contra a Covid-19 para todo o país. Considerando a decisão dos relatórios desse Programa, resolvemos instituir uma Comissão do Programa no município. Cabe a essa Comissão adotar estratégias para operacionalizar a distribuição da vacina contra a Covid em Barueri”, explicou.

Campanha

De acordo com o Plano Estadual de Imunização, a primeira fase irá atender a pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas. Em Barueri esse público corresponde a 37.251 pessoas.

Os primeiros a receber a vacina serão os trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas. Os idosos virão logo em seguida e serão separados por faixas etárias durante as duas etapas de vacinação, começando pelo público de 75 anos ou mais, depois de 70 a 74 anos, de 65 a 69 anos em seguida e de 60 a 64 por último.

Inicialmente serão seis polos de vacinação distribuídos pela cidade de Barueri: Jardim Reginalice, Jardim Belval, Jardim Silveira, Jardim Tupanci, Parque dos Camargos e Parque Imperial. Já está definida toda a logística do processo, o que envolverá esforços de todas as Secretarias municipais. De acordo com o secretário de Saúde, outros polos já estão engatilhados, caso seja necessário ampliar as salas de vacina.

Conscientização

O reabastecimento das doses dependerá totalmente da comprovação de que as vacinas foram usadas em pessoas do público prioritário estipulado. Dessa forma, os profissionais de saúde pedem a colaboração de todos para que ajudem na conscientização da população. Paciência é a palavra de ordem, uma vez que as doses serão entregues semanalmente e em pequenas quantidades.

“As unidades vão digitar nominalmente quem recebeu a dose, diretamente no Sistema Nacional de Doses, e o Estado repõe vacinas para continuar a campanha. O que isso quer dizer? Atenção ao público-alvo! O reenvio das doses ou o reabastecimento do município vai acontecer a partir da informação do público-alvo que foi vacinado. Se vacinar pessoas que não estão no grupo e que, portanto, não pode informar no Sistema, que não vai estar nem aberto para isso, a cidade não recebo mais doses”, alerta a coordenadora da Vigilância em Saúde, Rosana Perri Andrade Ambrogini. E, completa: “outras fases virão e vamos ter a oportunidade de vacinar os outros grupos. Por isso está escrito que não será possível, neste momento, para outros públicos ou setores. Não que a gente não queira, mas senão a gente não consegue continuar a campanha”.