Barueri recebe prêmio internacional “Cidade Amiga dos Animais”

Foto: Sema/ Barueri

Agora Barueri já é reconhecida internacionalmente por sua política de bem-estar animal. Na segunda edição do prêmio internacional Cidade Amiga dos Animais, o município venceu a categoria “Gestão eficiente de instalações de triagem e realocação (abrigos, canis, gatis, lares temporários)”.

A premiação é organizada pela ong Proteção Animal Mundial (World Animal Protection), e reconhece as melhores iniciativas governamentais da América Latina no manejo humanitário de populações caninas e felinas.

O que permitiu que Barueri fosse vencedora nesta categoria foi o trabalho desempenhado pelas duas unidades do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente.

Segundo o secretário da pasta, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), a premiação mostra o compromisso da cidade com a proteção e a qualidade de vida dos animais. “Esse prêmio internacional veio nos dizer que estamos no caminho certo. O governo municipal tem a sensibilidade de reconhecer a importância de investir no bem-estar animal e essa proposta está se tornando um modelo. Nossas dependências recebem gestores de todo o Estado de São Paulo e do Brasil interessados em adotar a mesma forma de trabalho”, destacou o biólogo.

Unidades do Cepad

Na unidade 2 do Cepad, localizada no Bairro dos Altos, é realizado o recolhimento, a castração e a devolução de cães e gatos em vulnerabilidade social. Há também o atendimento de emergência com veículo Semi-UTI, denominado Resgate Animal, para cães e gatos em situação de rua e animais de grande porte (como cavalos) em situação de abandono.

Após alta veterinária, os pets vão para a unidade 1 do Cepad (no Centro) e ficam disponíveis para adoção. Esta unidade também promove a castração e o atendimento de animais de tutores que não tenham condições financeiras de realizar o acompanhamento de saúde de cães e gatos pela rede privada.

Reconhecimento

Além de ganhar reconhecimento internacional, a iniciativa de Barueri será publicada em um livro digital com distribuição gratuita nas plataformas da instituição em versões em português e espanhol. A cidade também receberá uma placa de condecoração e participará de um encontro virtual para compartilhar as experiências.

O prêmio conta com o apoio de instituições como a Organização Mundial de Saúde Animal, do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, do Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia do Brasil, da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais e da Coalisão Internacional para o Manejo de Animais de Companhia.