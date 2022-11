Barueri – Com o surgimento de novos casos, Saúde reforça recomendação da vacina contra meningite

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Diante do surgimento de casos de meningite e do surto registrado em São Paulo no mês passado, a Secretaria de Saúde de Barueri recomenda, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, a manutenção atualizada da caderneta de vacinação. A campanha de multivacinação na cidade foi prorrogada até o fim de novembro, sendo que ela contempla também a imunização contra a meningite.

A vacina contra a meningite está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para crianças e adolescentes. Confira AQUI os endereços e horários de atendimento. Para se vacinar é preciso apresentar a caderneta de vacinação, assim como documento de identificação com foto.

Entenda

A meningite é uma doença de grande ocorrência e, apesar de registrar casos por todo o ano, as mais comuns são as virais, que atacam na primavera e verão. Já as meningites bacterianas são mais frequentes no inverno e outono. A maior parte dos tipos de meningites, no entanto, não deixa sequelas, mas a meningocócita é grave e contagiosa, podendo provocar consequências graves aos atingidos e até levar a óbito.

A meningite é uma inflamação das meninges, que são membranas a envolver o cérebro e a medula espinhal, sendo causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas. As vacinas são a forma mais eficaz de evitar infecção e todas estão disponíveis nas UBSs. A recomendação do calendário vacinal é a seguinte:

· BCG: protege contra as formas graves da tuberculose, inclusive a meningite tuberculosa. Esquema vacinal: dose única (ao nascer). · Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenza e sorotipo B, como meningite e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. Esquema vacinal: 1ª dose aos 2 meses de idade; 2ª dose aos 4 meses de idade; e 3ª dose aos 6 meses de idade. · Pneumocócica 10-valente (Conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. Esquema vacinal: 1ª dose aos 2 meses de idade; 2ª dose aos 4 meses de idade; e reforço aos 12 meses de idade. · Meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. Esquema vacinal: 1ª dose aos 3 meses de idade; 2ª dose aos 5 meses de idade; e reforço aos 12 meses de idade. · Meningocócica ACWY (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A, C, W e Y. Esquema vacinal: uma dose em adolescentes de 11 e 12 de idade, a depender a situação vacinal. Ressaltamos que até junho de 2023 adolescentes não vacinados de 13 e 14 anos de idade também poderão se imunizar com esta vacina.

É preciso manter a caderneta de vacinação em dia

Existem vários tipo de meningites, como mencionado acima, portanto, há vários tipos de vacinas. É importante entender que os municípios não estão aplicando vacinas contra as meningites motivados pelo surto registrado em algumas regiões. A aplicação ocorre de forma regular, seguindo o Calendário Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, nos públicos preconizados (vide tabela). Manter a caderneta vacinal da criança atualizada é a melhor forma de evitar a doença e garantir a segurança de todos. Quando grandes grupos deixam de se vacinar, contribuem para o ressurgimento da doença e a contaminação em massa.

Cobertura vacinal em Barueri

Este ano, em Barueri, a cobertura vacinal de doses que protegem contra a meningite são as seguintes: BCG: 67,98%; Pentavalente: 66,89%; Meningocócica C: 65,25%; e Pneumocócica 10: 68,18%. Os dados são de 9 de novembro.

Entre janeiro e início de novembro deste ano, a Divisão Técnica da Vigilância Epidemiológica de Barueri registrou 195 notificações de meningite, sendo 154 de Barueri. Desse total, 102 foram descartadas.

Das 154 fichas de notificações, 52 casos foram confirmados, sendo 29 meningites virais, um caso de pneumococo, dois casos por criptococo, um caso de meningite tuberculosa, nove casos de não especificadas e dez casos por outras bactérias. Até o momento, Barueri não teve nenhuma meningite meningocócica ou meningococemia, que são as formas mais graves da doença.

Indiferença à imunização leva casos a aumentarem

A Vigilância em Saúde informa que houve um aumento de casos de meningite em relação ao mesmo período no ano de 2021. Incremento já esperado, uma vez que as crianças não estavam frequentando normalmente a escola e ao uso obrigatório de máscaras em 2021.

A vacinação em massa da população significa a adesão ao pacto coletivo de prevenção e erradicação de doenças, estabelecido pela própria sociedade. Se for quebrado tal pacto, há o sério risco da volta de doenças até então erradicadas, caso, por exemplo, da poliomielite.

Os casos de contradições das vacinas devem ser analisados conforme as nomas do Programa Nacional de Imunização, sendo que para qualquer imunizante deve ser observada a anafilaxia (alergia grave) a qualquer um dos seus componentes.