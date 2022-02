Barueri – Totens de monitoramento garantem mais segurança nas escolas da rede municipal

Fotos: Secom

Já está funcionando em todas as escolas da rede de ensino de Barueri o inovador sistema de segurança, por intermédio de totens e avançado sistema de videomonitoramento 24 horas.

No total são 2 mil câmeras distribuídas nas 108 unidades escolares do município. Também integram o sistema de monitoramento, totens de segurança instalados nas portas das escolas, que contam com botões do pânico, câmeras e microfones, onde qualquer munícipe pode entrar em contato com a central de monitoramento 24 horas.

Os equipamentos contam ainda com um conjunto de câmeras e microfones que, a partir de um Centro Integrado de Controle e Comando, permitem monitorar as localidades em 360 graus de forma simultânea, disponibilizando, entre outras vantagens, o zoom para aproximação da verificação de ocorrências, além de um canal de comunicação direto com as forças policiais.

Apresentando os novos recursos

Na quinta-feira (dia 10) aconteceu uma apresentação sobre o funcionamento do novo sistema para todas as diretoras da rede.

A diretora da Emef Leandro Pimentel, do Jardim Silveira, está animada com a novidade. “Esses equipamentos já estão fazendo toda a diferença. A comunidade escolar está se sentindo muito mais segura”, disse.