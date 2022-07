Campanha do Agasalho Tudo Novo, do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, já beneficiou milhares de pessoas

Na reta final, Campanha do Agasalho já entregou mais de 15 mil cobertores e 40 mil peças

Foto: Adalberto Albuquerque/ Sads

Iniciada em 1° de junho, a Campanha do Agasalho Tudo Novo, do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, já beneficiou milhares de pessoas com roupas novas e cobertores. Até o momento, foram entregues mais de 15 mil cobertores e 40 mil peças de roupas.

As famílias vulneráveis socialmente receberam um cobertor e uma sacola com agasalhos para cada integrante da casa. “Tudo novo e feito com muito carinho”, conta Adriana Bueno Molina, secretária da Sads (Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social). A maioria dos agasalhos de moletom foi produzida pelas alunas dos Núcleos de Moda e também pelas costureiras da Confecção do Vale do Sol. Outra parte, foi doada por empresários, Secretarias municipais e tradicionais parceiros do Fundo Social de Solidariedade.

Creas e Cras

De 11 a 13 de julho foram atendidos o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e os seis Cras (Centros de Referência da Assistência Social) da cidade.

Juntos, o Creas e os Cras´s do Jardim Belval, Jardim Silveira, Jardim Paulista, Engenho Novo, Jardim Mutinga e Parque Imperial receberam 18.492 peças de agasalhos e 3.727 cobertores.

Albertina Gomes dos Santos mora há 22 anos no Jardim Mutinga e participou mais uma vez da Campanha do Agasalho. “Sempre ganho para mim e meu filho. As roupas são de boa qualidade, quentinhas e a coberta também”. Ela diz que o fato de a roupa ser nova faz toda diferença. “Quem não gosta de roupa com cheirinho de nova?”, pergunta. Albertina declarou ainda que se encontrasse uma das costureiras que confeccionou seu agasalho, daria um abraço e diria: “obrigada por ter costurado para nós”.

Deise Graziele Reis da Silva ganhou roupas para ela e seus quatro filhos. Desempregada, ela conta que não teria como comprar roupas novas. “Quando o agasalho chega, as crianças querem colocar na hora”, relata.

Outras distribuições

A Campanha do Agasalho já fez entregas nas ruas de 11 bairros e também em 11 instituições e organizações da sociedade civil. Nesses locais foram entregues 21.500 peças de agasalho e mais de 11.200 cobertores.