Casa do Trabalhador faz seleção para operador de atendimento receptivo nesta segunda

Foto: Júnior Holanda/ Secom

Nesta segunda-feira (dia 1/8), a partir das 9h, a Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), vai realizar o processo seletivo para preenchimento de vagas para operador de atendimento (receptivo). As vagas são para o período da tarde. A seleção será no ginásio José Correa, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000. O candidato deve levar currículo, documento com foto e caneta.

A jornada de trabalho diária é de 6h20, com folgas alternadas aos finais de semana. Quando trabalhar no sábado a folga é no domingo e vice-versa. Os candidatos devem ter disponibilidade para atuar nos seguintes expedientes: 14h05 às 20h25, 15h05 às 21h25, 15h55 às 22h15 e 17h55 às 0h15.

Os requisitos são ter mais de 18 anos, ensino médio completo, conhecimentos em informática e morar em Barueri ou região. Os benefícios são vale-transporte ou fretado com 6% de desconto, vale-alimentação, convênio médico co-participativo, convênio odontológico, farmácia e auxílio-creche. A empresa não exige experiência e oferece treinamento aos funcionários.

