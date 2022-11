Castello Branco, em Barueri, tem Tropa de Choque da PM enfrentando manifestantes desde às 11hs

Fotos: Reprodução do Instagram do JP Barueri

Desde ontem, estradas por todo o Brasil estão sendo bloqueadas ou interditadas parcialmente por caminhoneiros que são bolsonaristas contra o resultado do pleito democrático que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva do PT, com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% para Jair Messias Bolsonaro, algo incontestável pela Constituição Brasileira e o seu Sistema Eleitoral com urnas eletrônicas testadas e comprovadamente confiáveis. Resultado amplamente reconhecido pelos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Nacional, do STF, do TSE e de outros países, EUA, França, Canadá, Inglaterra, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Rússia, Ucrânia, China, Itália, dentre outros.

A PRF demorou muito para atuar e o ministro Alexandre de Moraes e o STF determinaram que as ações liberando as estradas fossem imediatas e os governadores passam a ter a responsabilidade de atuar para tal, inclusive, usando a PM de cada estado.

No Estado de São Paulo, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, colocou a tropa de choque da Polícia Militar nos pontos de manifestações. O Aeroporto Internacional de Guarulhos já teve que cancelar mais de 20 vôos até o momento, tendo em vista que não conseguem chegar aos aviões, sequer a tripulação dos mesmos.

Em Barueri, na altura do pedágio e da ponte da Praça das Bandeiras e do Bethaville, na Castello Branco, as manifestações ficam muito aquecidas, pois a Tropa de Choque iniciou, por volta das 11hs, ações de enfrentamento às paralisações, usando, inclusive, gás lacrimogênio e jato de água para dispersar os manifestantes.