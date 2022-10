CCR AutoBAn orienta motoristas sobre prevenção ao câncer de mama

Foto: Divulgação

Durante o mês de outubro, serão realizadas ações de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama em apoio ao movimento Outubro Rosa

O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil e a mortalidade tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Além das mulheres, o câncer de mama também acomete homens, porém, é raro, representando entre 1% a 3% do total de casos da doença. E, para sensibilizar a população sobre a importância da prevenção, a CCR AutoBAn, responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, e o Instituto CCR, que gerencia o investimento social do Grupo CCR, apoiam o movimento ‘Outubro Rosa’ com o tema: “um toque que pode salvar a sua vida”.

Para conscientizar o público está sendo divulgada a mensagens “Faça a mamografia. Prevenção é o melhor caminho” nos painéis eletrônicos ao longo do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A iniciativa também tem o apoio da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e ONG Pense Rosa (www.penserosa.org.br).

Já no posto fixo do Programa Caminhos para a Saúde, localizado no km 56 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, o público será convidado para falar sobre o assunto com apoio da equipe multidisciplinar do programa. Serão fixados materiais informativos durante as ações.

“Saúde é um dos pilares de atuação do Instituto CCR. Assim, apoiamos o Outubro Rosa em alinhamento a esse nosso foco em cuidado com a saúde”, afirma Ariane Teles, Analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que neste ano ocorrerão 66.280 casos novos da doença, sendo o que mais acomete as mulheres, seguido do câncer de pele.

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br

Sobre o Instituto CCR

Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do Grupo CCR, para proporcionar transformação social. Com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários, como o Caminhos para a Cidadania, que atende mais de 1,3 mil escolas, e o Caminhos para a Saúde – presente em cinco regiões – oferecendo atendimento a caminhoneiros, motociclistas e ciclistas. O foco do Instituto CCR é a transformação social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte. Somente em 2021 foram aplicados mais de R$ 40 milhões em projetos sociais gerenciados pelo Instituto. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.