CCR AutoBAn prevê fluxo de 122 mil veículos durante Feriado da Padroeira em 12 de outubro

Por meio do aplicativo de mensagens WhatsAPP é possível obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias

CCR AutoBAn prevê fluxo de 122 mil veículos nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o Feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, entre saída e chegada à Capital. Os horários de fluxo mais intenso no Sistema Anhanguera-Bandeirantes estão previstos para acontecer das 16 às 19 horas no dia 11 e das 9 às 10 horas do dia 12, no sentido interior. No retorno, a concessionária avalia que o período de maior movimento no sentido capital será das 17 às 18 horas desta quarta-feira.

Também estará em vigor neste feriado a Operação Caminhão. Com isso, esse tipo de veículo que se destina à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) deve utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR AutoBAn monitora 24 horas todo o sistema viário, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 106 câmeras de Circuito Fechado de TV, Sistema Analisador de Tráfego com 195 faixas, 9 estações de meteorologia, além de 31 painéis de mensagens variáveis fixos.

A CCR AutoBAn está no WhatsApp. Por meio do aplicativo de mensagens é possível obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias. O número de telefone é (11) 4589-3999.

Para utilizar o serviço pelo WhatsApp, o cliente deve salvar o número (11) 4589-3999 na agenda de contatos do celular. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site da CCR AutoBAn – www.autoban.com.br – direciona o cliente automaticamente para o aplicativo ou versão web.

Esse canal integra o SOS Usuário da concessionária, que também conta com o Disque CCR AutoBAn, com atendimento telefônico a partir do número 0800 055 55 50 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia, além das câmeras de monitoramento de tráfego.

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br