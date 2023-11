CCR Rodoanel divulga balanço do feriado da Proclamação da República e Consciência Negra

Foto: CCR

A Concessionária encerra operação especial de tráfego com mais de mil atendimentos aos motoristas no trecho Oeste

Durante a operação especial devido aos feriados da Proclamação da República e Consciência Negra, que ocorreu no período entre a zero hora de quarta-feira (15/11) até às 23h59 de segunda-feira (20/11), 1.391.594 veículos circularam pelo trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, administrado pela CCR RodoAnel. Neste período foram registrados 19 acidentes, com 15 feridos e um óbito.

A equipe de Operação realizou 1.157 atendimentos aos motoristas no trecho do Rodoanel Oeste.

Atendimentos realizados pela CCR Rodoanel

Inspeção de tráfego: 473

Socorro mecânico: 413

Guinchos Leves e Pesados: 237

Atendimento Pré-Hospitalar: 34

Atendimento 0800: 587

Atendimento WhatsApp: 747

Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle Operacional da CCR RodoAnel, além da Polícia Militar Rodoviária e ARTESP.

Sobre a CCR RodoAnel: A concessionária é responsável pela administração dos 32 quilômetros do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, importante via que integra as Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. A RodoAnel é a sétima concessionária a integrar o Grupo CCR

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br