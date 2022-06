CCR ViaOeste e CCR RodoAnel iniciam arrecadação de agasalhos no Sistema Castello-Raposo e Trecho Oeste do Rodoanel

Banner Divulgação

Em parceria com a ONG Gerando Falcões, a campanha segue até 31 de julho.

Empenhados em incentivar a prática do voluntariado e da solidariedade, o Instituto CCR, em parceria com a ONG Gerando Falcões, dão início à Campanha Gerando Novos Caminhos.

Com apoio de realização das concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, em parceria com a ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), a campanha tem como objetivo estimular as doações de peças de roupas em bom estado.

A iniciativa mobiliza colaboradores das Concessionárias, além da participação dos clientes das rodovias, integrando o trabalho do Instituto CCR para a prática da solidariedade e da ação voluntária.

Os motoristas podem contribuir com a campanha em um dos 26 postos de coleta distribuídos em locais como bases operacionais, praças de pedágio e postos de serviço de atendimento aos usuários.

“Essa é uma iniciativa muito especial para o Instituto CCR, em parceria com a Gerando Falcões, pois engaja colaboradores das concessionárias e o público externo formado pelos clientes dos seus serviços e ainda parceiros da companhia. Neste ano, a nossa campanha vem ao encontro dos nossos objetivos, garantindo a transformação social e contribuindo para a geração de renda de jovens participantes da Gerando Falcões”, destaca Ariane Teles, Analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR e responsável pela campanha.

Geração de renda

As peças arrecadadas na campanha serão encaminhadas para o Bazar da Gerando Falcões, que irá disponibilizar as roupas em seu e-commerce e lojas físicas, gerando renda aos jovens do projeto e formação cidadã, além de contribuir com a economia circular. O valor de vendas é revertido em programas de transformação nas periferias e favelas. Conheça o trabalho do Bazar: www.bazar.gerandofalcoes.com

Pontos de arrecadação

SP 280 – Rodovia Castello Branco

Osasco: km 18 – sentido interior

Barueri: km 20 – sentido capital

Itapevi: km 33 – sentido interior

Itu: km 74 – sentido capital

Casa do Usuário: km 24 – sentido capital

Área de Descanso: km 57 – sentido capital

SP 075 – Rodovia S. José Ermírio de Moraes

Sorocaba: km 12+500 – sentido sul

Casa do Usuário: km 08+500 – sentido sul

SP 270 – Rodovia Raposo Tavares

São Roque: km 46 – sentido interior

Alumínio: km 79 – sentido capital

Araçoiaba da Serra: km 111 – sentido interior

Araçoiaba da Serra: km 111 – sentido capital

Casa do Usuário: km 34 – sentido interior

CCR RodoAnel – SP 021 – Rodoanel Mário Covas – Trecho Oeste

Pista Interna (Sentido Bandeirantes/Perus)

Praça 1 – km 0+360 – Av. Raimundo Pereira Magalhães

Praça 2 – km 3+630 – Rod. dos Bandeirantes

Praça 4 – km 7+000 – Rod. Anhanguera

Praça 5 – km 6+790 – Rod. Anhanguera

Praça 7 – km 15+610 – Rod. Castello Branco

Praça 9 – km 20+870 – Trevo da Padroeira

Praça 11 – km 24-700 – Rod. Raposo Tavares

Pista Externa (Sentido Régis/Litoral)

Praça 3 – km 3+050 – Rod. dos Bandeirantes

Praça 6 – km 6+210 – Rod. Anhanguera

Praça 8 – km 14+290 – Rod. Castello Branco

Praça 10 – km 19+460 – Trevo da Padroeira

Praça 12 – km 24+000 – Rod. Raposo Tavares

Praça 13 – km 25+360 – Rod. Régis Bittencourt

Sobre o Instituto CCR

Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do Grupo CCR, para proporcionar transformação social. Com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários, como o Caminhos para a Cidadania, que atende mais de 1,3 mil escolas, e o Caminhos para a Saúde – presente em seis regiões – oferecendo atendimento a caminhoneiros, motociclistas e ciclistas. O foco do Instituto CCR é transformação social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte. Somente em 2021 foram aplicados mais de R$ 40 milhões em projetos sociais gerenciados pelo Instituto. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.

Rede Gerando Falcões

A Rede Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que nasceu na favela. Sabemos o que transformou nossas vidas. A partir de nossas experiências pessoais e do conhecimento que acumulamos, desenvolvemos a crença de que é possível transformar a vida de crianças, jovens, líderes e moradores das favelas, através da combinação de educação socioemocional, educação profissional, acesso ao trabalho e tecnologias. É isso o que fazemos: entregamos serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania em territórios de favela e executamos programas de transformação sistêmica de favelas, como o Favela 3D, além de projetos de urgência social como o Corona no Paredão e Bolsa Digital.