Ciclofaixa de Alphaville não funciona no domingo (dia 2) em razão das eleições

Foto: Emanuel Assis/Semurb

Em função das eleições 2022 para presidente da República do Brasil, senador, governador, deputado federal e deputado estadual, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb) informa que a ciclofaixa da avenida Dr. Dib Sauaia Neto (Via Parque), em Alphaville, não funcionará neste domingo, dia 2.

O motivo da desativação da ciclofaixa é que todo o efetivo disponível de agentes de trânsito da Semurb estará empenhado em ordenar o tráfego de veículos e pedestres nas imediações das escolas, que receberão votações para candidatos neste primeiro turno das eleições deste ano.

Passado o período eleitoral, a ciclofaixa, que funciona sempre aos domingos pela manhã, será reativada. Voltará a operar no dia 9 de outubro, das 6h às 13h, na faixa sentido Osasco até o trecho de divisa no Tamboré, próximo à avenida Piracema. A ciclofaixa faz interligação com a vizinha Santana de Parnaíba, a partir do Parque Ecológico Tietê.

- – -

Arleno Marques – 29/09/2022

Créditos das fotos – Emanuel Assis/Semurb