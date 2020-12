Costa Cruzeiros divulga a sua temporada 2021-2022 na América do Sul com Costa Favolosa e a estreia do Costa Toscana

Foto montagem: Divulgação

Virão os navios Costa Toscana, o mais novo da frota ainda em construção, e o navio Costa Favolosa, já conhecido pelos sul americanos

Após ter cancelado a Temporada 2020-2021 na América do Sul, por conta da situação pandêmica, a Costa Cruzeiros já divulga a sua Temporada 2021-2022, quando trará novamente o navio Costa Favolosa e, o seu novo “carro-chefe”, o navio Costa Toscana.

O anúncio

Em Gênova, Itália, no dia 27 de outubro de 2020, a Costa Cruzeiros, empresa de cruzeiros líder na Europa e que faz parte da Carnival Corporation & plc, apresentou os seus programas para a temporada 2021-2022 na América do Sul durante uma conferência online liderada por Dario Rustico, diretor executivo da marca para a América Central e do Sul.

Para reiniciar na América do Sul, a linha de cruzeiros italiana trará o Costa Toscana, que fará sua estreia no Brasil e, novamente, o Costa Favolosa com temporada de quase cinco meses, a partir de 20 de novembro de 2021 com embarques em Santos, Rio de Janeiro e Itajaí. O Costa Toscana fará sua estreia no Brasil em 26 de dezembro de 2021, oferecendo cruzeiros de uma semana ao longo do litoral brasileiro, com embarques em Santos e Salvador.

“A chegada da Costa Toscana é um momento histórico para a Costa Cruzeiros, para toda a indústria de cruzeiros e para o Brasil”, disse Dario Rustico na sua explanação.“A estreia no Brasil do nosso mais novo navio, fortalece o vínculo especial de 72 anos entre a Costa Cruzeiros e a América do Sul. O Costa Toscana promete ser uma atração muito especial em 2022, possibilitando aos nossos hóspedes desfrutar de experiências memoráveis, jantares cinco estrelas, entretenimento de alta tecnologia e a pura alegria e relaxamento que vem com estar em mar aberto”, reforçou.

Costa Toscana

O Costa Toscana representará uma homenagem ao melhor da Itália e especialmente da Toscana, uma das regiões mais bonitas e populares da Itália. A bordo, todos os decks (andares) e áreas públicas têm o projeto e o nome de locais italianos icônicos. As ofertas de comida e vinho a bordo apresentarão as melhores tradições culinárias italianas, com a colaboração de fornecedores parceiros de prestígio, promovendo o melhor das tradições culinárias italianas. O navio terá 13 restaurantes diferentes, 18 bares, um esplêndido spa área com 16 salas de tratamento, um parque aquático a bordo com toboáguas, quatro piscinas e um espaço dedicado para as crianças.

O Costa Toscana está atualmente em construção no estaleiro Meyer em Turku, Finlândia. Com tonelagem de mais de 180.000 toneladas e mais de 2.600 cabines, incluindo uma nova categoria de cabine com varanda e terraço, ele é navio irmão do recém-inaugurado Costa Smeralda. Como seu navio irmão, o Costa Toscana manterá a inimitável hospitalidade italiana que tem sido a marca registrada da Costa Cruzeiros desde o início da marca, proporcionando ótimas experiências de férias para seus hóspedes, sejam eles novos no cruzeiro ou entre o grande número de cruzeiristas leais da marca, segundo Dario Rustico.

O cruzeiro inaugural da Costa Toscana incluirá a passagem de ano, Rèveillon 2021- 2022, pois partirá de Santos no dia 26 de dezembro de 2021 para viagem de sete noites em Salvador e Ilhéus, com retorno a Santos no dia 2 de janeiro de 2022 para aquele que será um momento inédito na história da indústria de cruzeiros brasileira. De 2 de janeiro a 10 de abril de 2022, o Costa Toscana oferecerá mais 15 cruzeiros com o mesmo itinerário, com embarque em Santos e Salvador. Os 15 cruzeiros também incluem partidas de Carnaval e Páscoa, o último passeio do navio antes da travessia Brasil-Itália, saindo de Santos no dia 17 abril de 2022.

Costa Favolosa

Os viajantes brasileiros já tiveram a chance de conhecer o Costa Favolosa, assim como ele navegou anteriormente em águas sul-americanas. Inspirado no universo fantástico de um conto de fadas, o Costa Favolosa remete, em seu interior na decoração, a um castelo encantado e os seus espaços, assim como aos grandes palácios do mundo. Com mais de 1.500 cabines, o navio reúne o seu centro de bem-estar com sala de ginástica, centro, spas, piscinas e talassoterapia, salas de tratamento, sauna, banho turco, solário, cabines e suítes. Outras características incluem o Cinema 4D, quatro piscinas, cinco restaurantes, 13 bares, teatro, toboágua, cassino, quadra poliesportiva e clube infantil.

A partir de 20 de novembro de 2021, Costa Favolosa estará navegando na América do Sul por 144 dias, quase cinco meses, a temporada mais longa da história da Costa Cruzeiros na região. O navio oferecerá cinco cruzeiros de três a seis noites, com escala em Búzios, Salvador, Ilhabela e Balneário Camboriú, com embarque de Santos.

De 13 de dezembro de 2021 a abril de 2022, o Costa Favolosa partirá do Rio de Janeiro para o roteiro tradicional do “Prata”. Um total de 15 cruzeiros de oito noites estarão disponíveis, com embarque – pela primeira vez – em Itajaí, além de Buenos Aires e Montevidéu. Na região do Prata também fazem parte os cruzeiros de Natal, Réveillon e Carnaval. Este itinerário permitirá que os visitantes visitem destinos, como as cidades do Rio de Janeiro, Ilhabela, Itajaí, Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina). O itinerário de Fim de Ano do Costa Favolosa manterá o seu tradicional Réveillon, com parada na Praia de Copacabana e sua queima de fogos.

Travessia exclusiva do Costa Favolosa

A temporada 2021-2022 também será marcada pelas travessias Itália-Brasil e Brasil-Itália a bordo do Costa Favolosa. Esses cruzeiros permitem que os turistas visitem diferentes lugares do mundo ao mesmo tempo. Partindo de Savona em 2 de novembro de 2021 para uma viagem de 18 noites, o Costa Favolosa visitará portos e destinos turísticos de Marselha, Barcelona, ​​Málaga, Casablanca e Santa Cruz de Tenerife e, chegando ao Brasil, Recife, Salvador, Ilhéus e Rio de Janeiro. Seu cruzeiro de retorno à Europa começará em 16 de abril de 2022 do Rio de Janeiro para uma viagem de 15 noites com escala em Salvador, Maceió, Santa Cruz de Tenerife, Málaga e Barcelona antes de chegar a Savona em 1 de maio de 2022.

Para maiores informações e reservas, ligue direto na Costa Cruzeiros: (11) 2123-3677 ou 0800 747 5505 demais regiões do Brasil, exceto São Paulo.

Visite o site: www.costacruzeiros.com