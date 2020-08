Deputada federal Bruna Furlan divulga fotos da filha Isabella, nascida em 05 de agosto

Fotos: Arquivo pessoal

“Minha bebê chegou saudável e risonha na MATERNIDADE PÚBLICA em Barueri no SAMEB”, divulgou a parlamentar de Alphaville/ Barueri em sua rede social. E, ainda, disse: “Filha, Deus te abençoe com um coração bondoso, que você se enxergue no próximo e se indigne com as injustiças.”

Bruna Furlan, nascida e sempre moradora de Barueri, casada com José Paulo Vicente, teve um parto normal na Matenidade Municipal, no dia 05 de agosto, nascendo sua filha Isabella, com 2,9 Kg e 46 cm. Chegou a divulgar a foto de momentos antes de nascer a sua primeira filha, já dentro da maternidade.

Em função da pandemia, os deputados federais estão trabalhando de forma remota, em suas casas, maneira como Bruna Furlan tem votado as pautas do Congresso Nacional, sem estar licenciada. Por esta razão, a parlamentar decidiu não pedir, ainda, afastamento por Licença Maternidade.

Para Bruna, poder estar com a sua primeira filha e continuar o seu trabalho, é um motivo de muita felicidade. Segundo ela, Isabella, logo depois do nascimento, já se mostrou esperta e risonha. Mesmo antes de nascer, a bebezinha já ganhou o apelido de Belinha, para encanto de familiares, amigos e baruerienses.

Casada com José Paulo, a quem chama carinhosamente de ‘Zé”, o casal continua morando com a família de Bruna, em Alphaville, onde a Belinha é a alegria de todos. Filha do prefeito de Barueri, Rubens Furlan em quinto mandato, e da primeira dama Sônia Furlan, Bruna Furlan (PSDB) afirma que seus pais lhes são uma grande referência, inclusive, política. E, neste momento, toda a família curte a Belinha, que já tem o priminho Dante, filho de Priscila Furlan.

Bruna Furlan fez muitos elogios ao atendimento e parto feitos na Maternidade Municipal de Barueri, que fica dentro do Sameb (edifício que também abriga o PS Central), no centro da cidade (foto abaixo, de Junior Holanda). Esta confiança vem do trabalho que seu pai, Rubens Furlan sempre dedicou ao Setor da Saúde barueriense, setor este que tem dado um tratamento muito diferenciado perante a Covid-19 em Barueri, e que possui muitos equipamentos (modo como são definidos todos os edifícios/serviços dedicados à Saúde na cidade).