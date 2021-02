Deputado Cezar destinou mais de R$ 10 milhões em recursos para 43 cidades combaterem a Pandemia de Coronavírus

Foto: Alesp

O trabalho do deputado estadual Cezar em favor da saúde das cidades teve um crescimento exponencial. Nestes dois anos do primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cezar já destinou mais de R$ 10 milhões por meio de emendas parlamentares para 43 municípios atuarem no combate a Pandemia de Coronavírus (Covid-19).

“O meu objetivo é garantir atendimento de qualidade para a população. Como parceiro dos municípios, apresento as demandas ao Governo do Estado que nos atende e destina recursos para que as cidades invistam em saúde”, explicou Cezar.

As cidades que receberam investimentos estão situadas na Região Oeste Metropolitana e interior do Estado. Na Região Metropolitana, foram contempladas: Barueri, Santana de Parnaíba, Osasco, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus e Carapicuíba.

Outros municípios atendidos são: Bernardino de Campos, Bofete, Itapecerica da Serra, Jaguariúna, Laranjal Paulista, Lençóis Paulista, Louveira, Luiz Antônio, Pardinho, São Lourenço da Serra, Tietê, Torre de Pedra, Vargem Grande Paulista, Miguelópolis, Peruíbe, São Miguel Arcanjo, Ibiúna, Franco da Rocha, São Simão, Mairiporã, Caieiras, Barrinha, Borborema, Getulina, Holambra, Itaju, Itaóca, Jaguariúna e Jarinu.

Cezar também destinou recursos diretamente para hospitais nas cidades de Sorocaba, São Paulo, Santa Rosa do Viterbo, Jaú, Itatinga, Barra Bonita, Santa Cruz das Palmeiras e Bauru. “São entidades que realizam importante trabalho e também precisam de apoio para ampliar o atendimento, em especial, neste momento de pandemia em que tivemos um crescimento considerado na demanda hospitalar”, disse o deputado.