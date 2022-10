Dia 27 – Alpha Square Mall, em Alphaville, realizará palestras gratuitas sobre o Outubro Rosa





No dia 27 de outubro, o Alpha Square Mall realizará o evento Elas em Ação, visando compartilhar experiências através de assuntos como: cuidados com a saúde física e mental, imagem pessoal, empreendedorismo, entre outros

No dia 27 de outubro, a partir das 16h, o Alpha Square Mall realiza, no lounge Bar do Alemão, o evento Elas em Ação. Em prol do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e cuidados contra o câncer de mama, o shopping em Alphaville terá palestras com o propósito de incentivar as mulheres a serem protagonistas de suas histórias, dando mais atenção a si mesmas.

A programação inclui temas como: cuidados com a imagem, autoconhecimento, automaquiagem, gestão da felicidade, cuidados com a saúde, entre outros. O evento é gratuito, terá sorteios, brindes e coffee break, com capacidade limitada. Para participar, basta realizar a inscrição através do link https://forms.gle/VJbKAJXwvAn6CCoo8.

“A campanha ressalta a importância do autocuidado e de olhar para si mesma com mais carinho e atenção e, durante as palestras, elas poderão trocar experiências de vida e informações sobre diversas áreas”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

O mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, é Pet Friendly, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Outubro Rosa – Elas em Ação

Gratuito

Data: 27 de outubro

Horário: 16h

Inscrições: https://forms.gle/VJbKAJXwvAn6CCoo8

Palestras

Camila Rocha – Primeiro você se conhece, depois você se veste

Janyelle Lopes – Autoconhecimento

Lídia dos Santos – Automaquiagem

Valéria Paglione – Gestão da felicidade

Veroneide Pessoa – enfermeira – Câncer de mama. Salve a vida

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On. O mall também é Pet Friendy, com identificação nas vitrines de lojas onde é permitida entrada dos animaizinhos, carrinho pet, bebedouro, kits com luvas e itens para higienização.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.