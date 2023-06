Dia Animal acontece no primeiro final de semana de junho

Foto: Secom

Nos dias 3 e 4 de junho (sábado e domingo), das 9h às 17h, acontece o Dia Animal, no Parque Municipal Dom José (rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Barueri). O evento é organizado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema). Ele vai oferecer, além de serviços e informações relativas ao cuidado animal, conhecimentos e ações ambientais.

Serviços

Quem for ao Parque Dom José irá encontrar diversos serviços, como: atendimento veterinário; adoção responsável de cães e gatos; Registro Geral Animal (RGA); atividades de educação ambiental (desenhos para colorir, esculturas feitas de material reciclado), entre outras ações.

Para a adoção e atendimento veterinário, basta apresentar documento oficial com foto. Já para o RGA é necessário um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado (30 dias) de Barueri, caso não tenha o Cadastro do Cidadão atualizado. Os demais serviços não necessitam de documentação e todos, assim como a entrada, são gratuitos.

Para o secretário da Sema, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), o evento é uma oportunidade para que os frequentadores consigam serviços para seus pets durante um final de semana inteiro. “As facilidades oferecidas nestes dias vão auxiliar os tutores no cuidado com os seus animais e permitir o acompanhamento de forma mais simples e segura”, informa.