Informe Publicitário: Dia das Crianças no Alpha Square – Alpha Square Mall realiza programação especial gratuita para as crianças e destaca opções de presentes com preços promocionais

Foto: Divulgação

Contação de histórias, peça teatral e a presença de cosplays são algumas das atividades gratuitas que prometem entreter as famílias durante o feriado prolongado no shopping Jardim de Alphaville

Para o feriado prolongado do Dia das Crianças, o Alpha Square Mall preparou uma programação especial, com atrações gratuita, além de descontos de mais de 20% em opções de presentes para os pequenos.

Os descontos começam a valer a partir do dia 1º de outubro, numa campanha que seguirá até o dia 16. Entre os destaques, estão brinquedo, moda infantil, itens de perfumaria, livraria e até bem-estar com SPA Kids. As lojas participantes, são: Dream Store, Hupalele, Amanda Alves for Kids, Manuia SPA e Livraria Ponto Literário.

Já no final de semana, a programação começa pelo sábado, dia 9, quando terá Kids Club e contação de história, com o clássico Branca de Neve. No feriado de 12 de outubro, haverá a peça teatral “Simba – o rei da Selva”. Em ambas as datas, as atividades estão marcadas para 15h.

Além do Kids Club, em parceria com o Alpha Square Mall, a loja de brinquedos Dream Store servirá pipoca e algodão doce nos dias nos dias 9, 11 e 12, das 11h às 17h, e terá a presença de personagens para alegrar os visitantes, 13h às 17h. Os cosplays receberão os pequenos e as família para fotos, interagindo e descontraindo o público. Quem passar pelo espaço, também poderá curtir e aprender arte com balões.

“Sabemos que o shopping é uma opção de lazer para a região, enquanto os papais desfrutam de momentos especiais com as opções gastronômicas, de bem-estar e realizam suas compras com conforto e tranquilidade, os pequenos se divertem com as atrações pelo Dia das Crianças, em um ambiente seguro e familiar”, comenta Luis Claudio Nato, superintendente do Alpha Square Mall.

O Alpha Square Mall mantém os protocolos de segurança para colaboradores e visitantes pela Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e a disposição de totens de álcool em gel nas áreas comuns, os serviços de entrega por delivery e drive-thru permanecem em funcionamento, assim como o marketplace Alpha Square On.

Atualmente, o shopping possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

Dia das Crianças no Alpha Square Mall

Dia 09/10 – à 15h – Kids Club com contação de histórias – Branca de Neve

Dia 12/10 – às 15h – peça “Simba – O rei da selva”

Loja Dream Store

09, 11 e 12/10 – presença de incríveis cosplays, pipoca, algodão doce, arte com balões e muita diversão.

Horário: das 13h às 17h

Carrinho de pipoca e algodão doce: das 11h às 17h

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e possui arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Além do grande jardim central com teto retrátil, possui ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.