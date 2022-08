Dia Nacional de Combate ao Colesterol: CCR ViaOeste realiza campanha conscientização e prevenção nesta segunda 08/08





Concessionária registrou 79 casos de colesterol alterado em 2021 em motoristas profissionais. Número corresponde a 11% do público assistido durante campanha.

Programa Caminhos para Saúde tem caminhoneiros (as) como principal público assistido

Você sabia que 57% dos casos de infarto no Brasil poderiam ser evitados se o colesterol alto fosse tratado adequadamente? Esses dados são da pesquisa InterHeart, que investigou os principais fatores de risco para infarto agudo do miocárdio. Em 2021, a CCR ViaOeste registrou 79 casos de alteração nas taxas de colesterol consideradas aceitáveis para uma boa saúde. O número representa 11% do público total que realizou exames de triagem posto de atendimento ao usuário da concessionária. Pensando neste cenário, durante o mês de agosto, o Programa Caminhos para a Saúde, do Instituto CCR, realiza campanha de conscientização para a prevenção e controle do colesterol.

Os postos fixos do programa oferecem exames de colesterol aos diferentes públicos atendidos pela companhia. Eles são gratuitos e estão a cargo de equipes de enfermagem, responsáveis ainda por repassar as orientações necessárias para os cuidados com o colesterol. Um material com informações sobre o colesterol foi especialmente elaborado para a campanha e é afixado nos postos do programa.

“Nossas campanhas estão ancoradas no propósito de que a informação é a melhor forma de se prevenir. Para tanto, reunimos conhecimento, times qualificados e espaço adequado de atendimento para nossos clientes”, explica Daniele Rolim, uma das responsáveis pelo programa Caminhos para a Saúde.

Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que as doenças cardiovasculares são as principais responsáveis pelos óbitos registrados anualmente no país. O desenvolvimento dessas doenças está associado a diversos fatores de risco, dentre eles o aumento do colesterol.

Colesterol bom e ruim – O colesterol é um conjunto de gorduras necessárias para o organismo exercer determinadas funções, como a produção de certos hormônios. Ele é importante e precisa ser ingerido de forma equilibrada para que seus níveis se mantenham regulares. Há dois tipos de colesterol: o HDL, considerado “bom”, e o LDL, tipo como “ruim”. Quando o colesterol “ruim” está alto, ocorre o acúmulo de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, formando placas de gordura que, com o tempo, podem dificultar a passagem de sangue, gerando doenças cardíacas, como infarto, hipertensão e AVC (acidente vascular cerebral).

Os principais fatores de risco são a obesidade, uso de bebidas alcoólicas, alimentação inadequada, estilo de vida sedentário, tendências genéticas e hipotireoidismo e hipertireoidismo. A prevenção é simples e eficiente, desde que algumas dicas sejam seguidas. Cortar o cigarro e bebidas alcoólicas, realizar atividades físicas diariamente, fazer exames médicos com profissional de confiança pelo menos uma vez ao ano, fazer uso de medicamentos somente com recomendação médica e, por fim, adotar uma alimentação saudável. Prefira incluir frutas, legumes e vegetais em sua alimentação, evitando o consumo de sucos industrializados, refrigerantes e excesso de açúcar.

O programa – O Instituto CCR, responsável pela gestão de investimento social do Grupo CCR, ampliou o seu tradicional programa “Estrada para a Saúde”, criado há mais de 20 anos. Inicialmente voltado ao acompanhamento da saúde dos caminhoneiros e caminhoneiras, o programa foi rebatizado em 2022, e, agora, se chama Caminhos para a Saúde, com o objetivo de expandir os serviços gratuitos de saúde para novos públicos, nos diferentes modais operados pela companhia.

Serviço: Dia Nacional de Combate ao Colesterol

Local: CCR ViaOeste – base fixa do km 57 da rodovia Castello Branco, pista leste, em São Roque -SP.

Expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

