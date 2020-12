Diplomação de Marcos Tonho e Rosália Dantas, eleitos prefeito e vice-prefeita de Santana de Parnaíba

Foto: Divulgação

Os candidatos eleitos Marcos Tonho e a Rosália, em uma cerimônia simbólica, receberam os seus diplomas emitidos pela Justiça Eleitoral de prefeito e de vice-prefeita de Santana de Parnaíba para o mandato de 2021-2024.

Como não foi realizada a entrega presencial, por conta da expansão do Covid-19 em todo o Estado de São Paulo, a Justiça Eleitoral fez a entrega dos diplomas por meio digital. No entanto, no mesmo dia 18/12, foi realizada a diplomação de forma simbólica, no gabinete do prefeito Elvis Leonardo Cezar. E, foi transmitida através de uma live, onde o prefeito eleito e a Vice-prefeita eleita, fizeram um breve discurso de diplomação.

Estiveram presentes, além dos diplomados, mais sete pessoas, em cerimônia fechada que foi conduzida pelo atual prefeito Elvis, com o auxílio da primeira dama Selma.

Não estiveram presentes os vereadores eleitos, pois receberam os seus diplomas também por plataforma digital. São eles:

Vereadores eleitos e número de votos:

Sabrina Colela (Alphaville) 2526

Silvinho Peccioli Filho 1.873

Vieirinha 1.434

Hugo Silva 1.341

Alemão da Banca 1.266

Enfermeira Nelci 1.226

Adalto Pessoa 1.204

Kadu da Farmácia 1.100

Roque da Lenha 1.038

Ronaldinho Rd 1.015

Gino Mariano 992

Marcos Moraes 897

Professor Paulo Cunha (Alphaville) 802

Nilson Cadeirante 791

Gabriel Oliani 748

Agnaldo Moreno 633

Angelo da Silva 465