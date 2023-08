DREX pode estimular novos modelos de negócios e soluções inovadoras, mas seu nome é apropriado?

Fontes: Igor Gondim e Marcos Bedendo

Caminhamos para a digitalização da economia e o surgimento de uma moeda digital brasileira: o DREX, uma peça fundamental neste processo, já que sua implementação pode estimular novos modelos de negócios e soluções inovadoras para a sociedade. Segundo Igor Gondim, professor do curso de Administração da ESPM e especialista em finanças, a própria indústria de tecnologia pode se beneficiar com o desenvolvimento de novas soluções ou de infraestrutura, além das instituições financeiras que devem desenvolver ainda novas soluções, melhorando a experiência do cliente.

“Muitos benefícios podem ser esperados com a implementação do DREX. Acredito que uma diminuição no número de fraudes e lavagem de dinheiro deva ocorrer, pois a moeda utilizará a tecnologia blockchain, que é considerada segura e rastreável, além de todas as transações serem criptografadas. Um outro benefício será em relação à velocidade instantânea das transações e redução do custo, o que já foi visto com a adoção do PIX. Hoje, por exemplo, para realizar transferências internacionais há um custo considerável e o tempo de compensação, com o DREX, podemos esperar uma redução; já que, em tese, não precisamos mais do intermediário financeiro”, explica Gondim.

Para Marcos Bedendo, professor de pós-graduação em Branding da ESPM, esse novo nome provavelmente vai gerar desconfiança e preocupação. “Haverá dúvidas e demandas por explicações, dificultando a aceitação da moeda por parte da população. Mas, você vai fazer PIX, DREX ou vai de Real? Podemos começar a imaginar as dúvidas na cabeça do ambulante, do feirante, do lojista, além de confundir o consumidor que quer fazer um pagamento”.

O especialista ressalta que o ideal seria um “naming” ̶ que é a estratégia de criar bons nomes para produtos e serviços ̶ com uma escolha sempre pelo mais simples, o mais fácil, o mais rápido e o melhor. “Então era só chamar de Real Digital e daria até para a gente usar o símbolo RD$. Fica fácil, simples, e muito efetivo. Nome é para comunicar. Não é para inovar. E isso não vale só para o Banco Central, vale para qualquer um que queira ter uma aceitação rápida de produtos ou serviços no mercado”, diz Bedendo.

A facilidade do uso dependerá da região ou demografia da população, uma vez que o Brasil é um país desigual, mas se olharmos a velocidade de aceitação e utilização que foi o PIX, a população não terá dificuldades com o DREX. “Talvez um ponto importante seja sobre em qual faixa de valor médio de transação a moeda será mais utilizada, já que esta questão tem a ver com a inclusão financeira da população. O PIX ainda concentra as transações de valores mais baixos, cerca de 12% do volume financeiro em 2022, já as transações de valores mais altos, cerca de 65%, são feitas por transferência bancária. No âmbito do comércio nacional a nova moeda digital será amplamente utilizada e trará agilidade para as operações. Já num segundo momento, espera-se que o DREX seja amplamente utilizado em transações internacionais”, conclui Gondim.

