Empreendimento – Four Seasons e Q Bayraq Real Estate Investments Anunciam projeto no Catar

Foto: Divulgação

A nova propriedade no empreendimento Pearl-Qatar oferece lifestyle à beira mar

Toronto, Canadá – 10 de maio de 2022– Four Seasons Hotels and Resorts continua a expandir no Oriente Médio com um novo projeto já em construção no empreendimento Pearl-Qatar em Doha. A nova propriedade é uma parceria com a Q Bayraq Real Estate Investments, empresa de investimento imobiliário que desenvolve projetos de alto nível no Catar.

“À medida que o Four Seasons continua a crescer e diversificar seu portfólio no Oriente Médio, estamos orgulhosos em fazer parte do The Pearl-Qatar, um projeto inovador que complementará perfeitamente o nosso hotel já existente na cidade”, diz Bart Carnahan, Presidente de Desenvolvimento de Negócios Globais e Gerenciamento de Portfólio do Four Seasons.

Situado numa praia particular e rodeado por jardins, o edifício de 19 andares traz para o centro de Doha uma opção de hospedagem em estilo de resort. O hotel terá 161 apartamentos de um a três quartos, lindamente decorados pelo Wimberly Interiors, com cozinha completa, lavanderia e amplas áreas de estar, incluindo terraços ao ar livre. Além disso, 84 Private Residences estarão à venda para aqueles que desejam morar no Four Seasons.

O hoteleiro veterano Mehdi Zaanoun foi nomeado Gerente Geral do novo Four Seasons no The Pearl-Qatar.

O resort oferecerá cinco restaurantes e bares, incluindo uma experiência gastronômica exclusiva do chef Joël Robuchon, um centro de bem-estar com spa e salão de beleza, academia de ginástica com piscina coberta, um clube infantil; uma sala de projeção e duas piscinas exteriores (uma delas reservada para adultos) e praia privativa.

Os hóspedes e residentes do Four Seasons estarão a uma curta distância de restaurantes, bares e de várias marinas.

Sobre Four Seasons Hotels and Resorts

Fundado em 1961, Four Seasons Hotels and Resorts se dedica a aperfeiçoar a experiência de viagens por meio de inovação contínua e os mais altos padrões da hotelaria. Operando atualmente 123 hotéis e resorts e 50 propriedades residenciais em 47 países, e com mais de 50 projetos em desenvolvimento, Four Seasons aparece com frequência entre os melhores hotéis e as mais prestigiadas marcas em votações de leitores, resenhas de viajantes e os principais prêmios do setor. Para mais informações visite fourseasons.com/br. Para novidades visite press.fourseasons.com e siga @FourSeasonsBR no Twitter e no Instagram.

Sobre Q Bayraq Real Estate Investments

Q Bayraq Real Estate Investments é uma empresa imobiliária dedicada ao desenvolvimento de projetos no Catar.