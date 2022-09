ENEL SÃO PAULO: O QUE ABRE E FECHA NO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO

As lojas de atendimento da Enel Distribuição São Paulo em toda área de concessão estarão fechadas nesta quarta-feira, dia 07, retornando as atividades na quinta-feira (8/9). Nesse período, os clientes podem acessar os serviços da companhia pelos canais digitais, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Os atendimentos podem ser solicitado por meio da pela agência virtual, do aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS e Android, do WhatsApp, com a atendente virtual Elena, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608 e do Call Center (0800 72 72 120 — atendimento comercial — e 0800 72 72 196 — atendimento emergencial).

Sobre a Enel Distribuição São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A companhia é a segunda maior distribuidora do país, respondendo por 10,3% de toda energia distribuída no Brasil e atendendo 7,4 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, principal centro econômico-financeiro do Brasil. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.