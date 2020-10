Entrega de Marmitex e kits de alimentação saudável beneficiam milhares das famílias em Santana de Parnaíba

Foto: Marcio Koch/ Secom

Com o objetivo de auxiliar as famílias parnaibanas no período de pandemia do Covid-19, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Educação, já entregou mais de 1 milhão e 800 mil refeições para os alunos da rede municipal, a mais recente delas aconteceu na última sexta-feira (09) em 15 colégios da rede pública municipal.

Diariamente, são preparadas mais de 15 mil marmitas pelas merendeiras da rede e, às sextas-feiras, são entregues os kits de alimentação saudável, composto por frutas e legumes, que já alcançou o número de 250 mil kits fornecidos para as famílias cadastradas na Secretaria de Educação. Na última sexta-feira, os beneficiados receberam como complemento pães e uma caixa de suco.