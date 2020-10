Novo equipamento é entregue para Corpo de Bombeiro de Santana de Parnaíba

Fotos: Fabiano Martins/ Secom

Na quinta-feira 01, a Base do Corpo de Bombeiros em Alphaville/ Santana de Parnaíba, em frente ao trevo do residencial Burle Marx, recebeu mais um novo equipamento para ser utilizado nas ocorrências de acidentes de trânsito. Trata-se do desencarcerador, esse equipamento permite a retiradas de vítimas presas em ferragens de automóveis que tenham uma estrutura metálica, cuja a força para o corte é geralmente promovida pelo bombeamento hidráulico. O equipamento também pode ser utilizado até quando o veículo esteja imerso na água.

Segundo o Tenente Coronel Alessandro, esse equipamento tem potência para cortar até as colunas de um caminhão, pois é um equipamento moderno.

O prefeito Elvis Cezar parabenizou a tropa e ressaltou a importância da presença do profissional do Corpo de Bombeiros na cidade, falou também dos investimentos e infraestrutura que está sendo realizado para agilizar o processo de resgate e a fluidez do trânsito na cidade.

“ A entrega do Corpo de Bombeiros em 2016 é uma conquista muito grande para nossa cidade, a base fica em um lugar estratégico e de fácil acesso para diversas regiões, mas precisamos melhorar ainda mais, para que esses profissionais possam chegar mais rápido em uma ocorrência, por isso, estamos desenvolvendo nossa cidade, vamos entregar a nova Avenida Diagonal para desafogar o trânsito no centro da cidade, a nova Ponte sobre o Rio Tietê, que terá 4 vias, a obra do túnel na região de Alphaville, todas essas ações, além de melhorar o trânsito da nossa cidade, vai ajudar a salvar vidas”, finalizou o prefeito Elvis.