Etec Barueri abre inscrições para seleção de professores

Foto: Secom da PMB/ Site da Prefeitura

A Etec Barueri está com inscrições abertas, até as 23h59 do dia 25 de outubro, para o Processo Seletivo de Docentes (professores), por meio do portal do Centro Paula Souza.

O processo será para quatro componentes curriculares: Interfaces Web I; Usabilidade e Design de Interação; Sistemas Web II (Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio); e Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional (Base Nacional Comum / Etim) – Conta?bilidade Integrada ao Ensino Médio.

A seleção para componentes curriculares pela Etec tem como objetivo dar oportunidades aos docentes. “É uma forma da escola ter conhecimento dos professores dispostos a trabalhar conosco”, ressaltou Alberto Mateus Felício, diretor acadêmico da unidade de Barueri.

O processo será pelo modelo “simplificado”, que é a forma mais rápida de aprovação. Os selecionados ficarão cadastrados na unidade e poderão ser chamados em até dois anos.

As publicações deverão ser acompanhadas pelos candidatos através do Diário Oficial do Estado – DOE e serão divulgadas no Portal de Concursos Públicos do Estado, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza –Ceeteps e no Blog da Etec de Barueri.

Mais informações pelo e-mail e245op@cps.sp.gov.br ou pelo número de telefone da Etec de Barueri: (11) 4163-4655.