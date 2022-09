Exposição “O Sentido da Vida” marca Setembro Amarelo em Santana de Parnaíba

Foto: Secom

O Setembro Amarelo marca a campanha de conscientização contra o suicídio e como uma das atividades realizadas neste período está acontecendo a exposição “O Sentido da Vida”, onde artistas usuários dos serviços de saúde mental dos municípios que fazem parte da Rota dos Bandeirantes estão com suas obras de arte expostas no Cemic desde o último sábado (10/09).

A exposição, que vai até o dia 27, será dividida em três categorias: pinturas e ilustrações, literatura e artesanato. Os artistas participantes realizam a inscrição por meio de formulário Google forms.

Ao final da programação todos os participantes receberão certificados de participação e as três melhores contribuições por categorias serão premiadas com troféus/ medalhas. A avaliação das obras será feita por um corpo técnico composto por profissionais da prefeitura, das secretarias e um artista convidado. Além disso, os visitantes da exposição poderão participar da votação por meio de QR codes. O último dia de exposição ainda contará com a apresentação do coral do CAPs Osasco.