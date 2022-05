Festival Panellão Caipira celebra tradição da gastronomia e da arte em Santana de Parnaíba

Foto: Divulgação

Evento ocorre entre os dias 6 e 8 de maio, de sexta-feira a domingo, na Arena de Eventos da cidade; atração gratuita reúne pratos típicos da culinária interiorana, shows e vai sortear brindes para as mamães

O Festival Panellão Caipira chega pela primeira vez a Santana de Parnaíba, na zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, para celebrar a gastronomia e a arte do interior paulista durante três dias e noites. O evento acontece no final de semana do Dia das Mães, entre sexta-feira e domingo, nos dias 6, 7 e 8 de maio, sempre das 10h às 22h.

A infraestrutura será montada na Arena de Eventos, no bairro Campo da Vila. A entrada, toda a programação cultural e o estacionamento são gratuitos. As mamães que passarem pelo festival terão a chance de participar de sorteio de brindes especiais nos três dias do evento.

De formato itinerante e inovador, o Panellão Caipira faz sucesso por onde passa por promover o resgate das tradições do Estado de São Paulo e oferecer o que há de melhor na culinária típica dos municípios, artesanato e manifestações artísticas, que incluem shows de música regional de estilos diversificados e apresentações de dança.

Também proporciona a troca de experiências e integração entre pessoas de todas as idades por meio de oficinas, vivências, contação de histórias para adultos e crianças, e bate papos com povos indígenas, ciganos e artesãos. Trata-se de um programa que enriquece o conhecimento e possibilita horas de entretenimento para toda a família.

Para esta terceira edição, em Santana de Parnaíba, o Festival Panellão Caipira oferece ao público a chance de conferir uma “explosão” de sabores e cores através de pratos peculiares de cidades de diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Fazem parte do cardápio, por exemplo, os espetos de Rojão, de Ribeirão Grande, o bolinho caipira de Itapetininga, os pratos tropeiros de São José dos Campos, dentre outros.

Quem passar pela Arena de Eventos da cidade ainda poderá acompanhar uma extensa programação no palco montado no recinto da festa. São shows musicais que exaltam os mais diversos ritmos como as modas de viola, carimbó, forró, música instrumental, MPB e números de dança do ventre e cigana, além de performance de povos indígenas.

Um dos destaques da agenda cultural é a presença de Jackson Ricarte, que fecha a noite de shows nos três dias de evento. Cearense radicado em São Paulo, Ricarte estudou viola caipira na Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP) “Tom Jobim” e trabalhou como regente-assistente do diretor musical Ivan Vilela na Orquestra de Viola de São José dos Campos. O violeiro apresenta sucessos da música raiz tão tradicional no interior de São Paulo.

A organização oferece gratuitamente cadeiras nas proximidades do palco do show a grupos da terceira idade, alunos de escolas municipais e comunidades de Santana de Parnaíba e cidades vizinhas. Os interessados devem reservar o lugar pelos telefones ou WhatsApps (11) 9.8234-2676 (Paulo); (11) 9.5290-0756 (Emerson) ou (11) 9.9701-2378 (Noeli).

SOBRE O PANELLÃO CAIPIRA

O Festival Panellão Caipira, realizado pela EPC2 Eventos Culturais, visita Santana de Parnaíba com apoio da Prefeitura Municipal. O projeto surgiu da experiência adquirida nas edições do Festival Revelando São Paulo, produzido pela Organização Social Abaçaí Cultura e Arte, e se consolidou com as relações construídas com sitiantes e produtores rurais de municípios de São Paulo e Sul de Minas Gerais.

Além de promover o estímulo à economia criativa e o sustento para produtores, o evento tem como objetivo manter acesa a chama do patrimônio imaterial da cultura, além de contribuir para a manutenção das tradições caipira, tropeira e caiçara.

Serviço

Festival Panellão Caipira de Santana de Parnaíba

Local: Arena de Eventos

Endereço: Avenida Esperança, 450, Campo da Vila, Santana de Parnaíba-SP

Dias: 6, 7 e 8 de maio, sexta-feira, sábado e domingo

Horário: 10h às 22h

Entrada e shows: Gratuitos

Como chegar:

Transporte público – linhas 850 (Cidade São Pedro) e 830 (Jaguari) com passagem pelo Terminal Central

Apoio: Prefeitura Municipal de Santa de Parnaíba

Realização: EPC2 Eventos Culturais

Festival Panellão Caipira – Programação Cultural

Sexta-feira, dia 6 de maio

12h: Elis Pessotti (Dança do ventre)

13h: Marry Chiarelly (Dança do ventre)

14h: Danças internacionais (World Dance) – Sônia Aliha e Elis Pessotti

15h: Valquíria Ganecevich (Dança cigana)

16h: Freddy Carrillo (Bolívia)

18h: Guaraci Tupi (Indígenas)

19h: Valquíria Ganecevich (Dança cigana)

19h15: Jackson Ricarte

Sábado, dia 7 de maio

12h: Povos indígenas

13h: Jesum Biasin

14h: Lino Huaman (Peru)

15h: Dorivall Amarall

16h: Eli Moringa

17h: Gitanos da Estrada & Caravana da Alegria

18h: Casimiro Oitenta (Hip Hop)

19h: Kátia Rios e Roberto Saldanha

20h: Jackson Ricarte

Domingo, dia 8 de maio

10h: Violeiros

11h30: Carimbó e Lundu

12h: “PanellãoSamba”

14h: Danças artísticas

*Scarlett Fontini – Bailado cigano

*Zahana – Dança do ventre, com Sônia Aliha e Mirne Martins

16h: Clovis Ribeiro

17h: Grupo Apolo de Danças Gregas

18h: Jackson Ricarte