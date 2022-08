Fundo Social promove Mega Bazar Solidário para os munícipes

Fotos: FSS

O FSS – Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba, visando o bem-estar das famílias em vulnerabilidade, realizou na sexta-feira (19/08), um Mega Bazar Solidário no bairro da Fazendinha.

O bazar contou com centenas de roupas arrecadadas pela Campanha do Agasalho 2022, com a ajuda dos residenciais, empresas, servidores públicos, munícipes, comerciantes e entre outros, que contribuíram para que a ação fosse realizada com sucesso.

O Jantar Solidário, que foi a abertura da campanha e também contribuiu para este sucesso, também arrecadou recursos para a confecção de agasalhos. A primeira dama e presidente do FSS, Vanessa Ferreira, acompanhou o dia do bazar, tendo em vista ser a responsável pela organização do mesmo e pela campanha desde o seu início.